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Опубликовано 7 мая 2022, 11:58

Штаб теробороны ДНР: Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Откуда и из чего был нанесён удар, а также возраст женщины и серьёзность ранений не уточняются. Известно только, что всё произошло на улице Маршала Москаленко.

Жительница Горловки получила ранения в результате обстрела Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Всё произошло на улице Маршала Москаленко, уточнило ведомство в телеграм-канале.

Сотрудник автосервиса в Донецке чудом выжил при обстреле ВСУ
Сотрудник автосервиса в Донецке чудом выжил при обстреле ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли из "Градов" здание городского управления МВД ДНР. Сотрудники были незамедлительно эвакуированы, на территории провели работу специалисты-взрывотехники.

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Артур Лапсаков
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