Штаб теробороны ДНР: Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Откуда и из чего был нанесён удар, а также возраст женщины и серьёзность ранений не уточняются. Известно только, что всё произошло на улице Маршала Москаленко.
Жительница Горловки получила ранения в результате обстрела Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Всё произошло на улице Маршала Москаленко, уточнило ведомство в телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли из "Градов" здание городского управления МВД ДНР. Сотрудники были незамедлительно эвакуированы, на территории провели работу специалисты-взрывотехники.
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