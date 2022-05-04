ВСУ обстреляли из "Градов" здание городского управления МВД ДНР

Сотрудники были незамедлительно эвакуированы, на территории работают специалисты-взрывотехники.

Здание управления Министерства внутренних дел в Донецке обстреляли с использованием РСЗО "Град". Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства. Сотрудники были незамедлительно эвакуированы, на территории работают специалисты-взрывотехники. О пострадавших не сообщалось.

"В районе 15:00 был зафиксирован прилёт артиллерийского снаряда в административное здание донецкого ГУ МВД ДНР. По предварительной информации, обстрел вёлся с использованием РСЗО "Град", — информирует МВД ДНР.