ВСУ обстреляли из "Градов" здание городского управления МВД ДНР
Сотрудники были незамедлительно эвакуированы, на территории работают специалисты-взрывотехники.
Здание управления Министерства внутренних дел в Донецке обстреляли с использованием РСЗО "Град". Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства. Сотрудники были незамедлительно эвакуированы, на территории работают специалисты-взрывотехники. О пострадавших не сообщалось.
"В районе 15:00 был зафиксирован прилёт артиллерийского снаряда в административное здание донецкого ГУ МВД ДНР. По предварительной информации, обстрел вёлся с использованием РСЗО "Град", — информирует МВД ДНР.
Напомним, что 2 мая украинские войска обстреляли посёлок Калиново в Луганской Народной Республике, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град". А 28 апреля пять человек погибли в Донецке в результате обстрела ВСУ. Помимо этого, ранения различной степени тяжести получили ещё 23 мирных жителя, среди которых двое детей. Также повреждены жилые многоквартирные и частные дома по улицам Островского и Монченко.
Flickr / Tatyana Tkachuk