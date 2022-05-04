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Регион
Опубликовано 4 мая 2022, 15:42
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ВСУ обстреляли из "Градов" здание городского управления МВД ДНР

Сотрудники были незамедлительно эвакуированы, на территории работают специалисты-взрывотехники.

Здание управления Министерства внутренних дел в Донецке обстреляли с использованием РСЗО "Град". Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства. Сотрудники были незамедлительно эвакуированы, на территории работают специалисты-взрывотехники. О пострадавших не сообщалось.

"В районе 15:00 был зафиксирован прилёт артиллерийского снаряда в административное здание донецкого ГУ МВД ДНР. По предварительной информации, обстрел вёлся с использованием РСЗО "Град", — информирует МВД ДНР.

ВСУ выпустили шесть ракет из "Града" по Кировскому району Донецка, есть пострадавшие
ВСУ выпустили шесть ракет из "Града" по Кировскому району Донецка, есть пострадавшие

Напомним, что 2 мая украинские войска обстреляли посёлок Калиново в Луганской Народной Республике, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град". А 28 апреля пять человек погибли в Донецке в результате обстрела ВСУ. Помимо этого, ранения различной степени тяжести получили ещё 23 мирных жителя, среди которых двое детей. Также повреждены жилые многоквартирные и частные дома по улицам Островского и Монченко.

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Flickr / Tatyana Tkachuk

Алексей Берковиц
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