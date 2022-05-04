Глава исполкома ОНФ рассказал об объёмах гумпомощи жителям Донбасса

Кузнецов также поделился впечатлениями от посещения Мариуполя при боевых действиях. По его словам, невозможно забыть мирных жителей, которые спасались из-под обстрела ВСУ.

Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов в беседе с газетой "Известия" рассказал о гуманитарной помощи Донецкой и Луганской народным республикам, которая была доставлена силами движения. По его словам, в настоящее время её общий объём оценивается примерно в миллиард рублей.

Штаб был развёрнут ещё до начала "Операции Z", когда люди только начали эвакуироваться из Донбасса в РФ. Сначала помощь оказывалась беженцам в пунктах временного размещения, а теперь, когда власти субъектов сами наладили эту работу, основной фокус связан с помощью людям в Л/ДНР. Причём помощь оказывается разная, в том числе доставка необходимых продуктов. При этом научились формировать продуктовые наборы таким образом, чтобы можно было быстро и практически в любых условиях приготовить необходимую еду.

Также там, где после обстрелов выбиты стёкла, нужна плёнка, чтобы закрывать тепловой контур, однако добыть её оказалось не так просто, пришлось организовать целую операцию. Причём всё больше идёт речь и о стройматериалах, о том, чтобы помогать восстанавливать регион. Кузнецов также поделился впечатлениями от посещения Мариуполя, когда только начиналось освобождение города и шли активные боевые действия. По его словам, невозможно забыть мирных жителей, которые спасались из-под обстрела ВСУ.

"На своих машинах с надписью "Дети", с простреленными колёсами, с белыми примотанными кусками ткани. Не понимаю, как можно стрелять по машине, на которой написано "Дети". Не понимаю, что должно быть в голове у людей, которые это делали. Видели людей, которые неделю провели в подвалах. Отдаёшь им еду, а они шёпотом говорят: "У нас дети там. Дайте больше, пожалуйста, потому что мы боимся выходить с ними на улицу", — вспоминает руководитель исполкома ОНФ.

По его словам, сейчас огромное количество людей везут туда помощь помимо МЧС и военных. Например, многое для жителей Донбасса делает "Единая Россия", также ОАО "Российские железные дороги" предложило собрать со всей страны "Поезд помощи Донбассу". Так, 29 апреля стартовали первые вагоны с Дальнего Востока: из Еврейской автономной области, из Красноярска и Хабаровска. Состав минимум из 60 регионов, это порядка 400 фур. Кроме того, сейчас Почта России выстраивает свою работу в Л/ДНР, а значит, в любом уголке РФ каждый сможет чем-то помочь. А говоря об уже отправленном грузе, Кузнецов отметил, что общий объём помощи, собранный штабом "Мы вместе", составил уже около миллиарда рублей.