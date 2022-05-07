Комбат Ходаковский: Группа военных Украины вышла из "Азовстали" с белым флагом

Им навстречу в качестве парламентёров выдвинулись российские военнослужащие. Это первый личный контакт противоборствующих сторон за всё время блокады Мариуполя, уточнил он.

С "Азовстали" с белым флагом вышла группа украинских военных, навстречу им выдвинулись российские военнослужащие в качестве парламентёров. Об этом в телеграм-канале сообщил командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский.

"Группа противника с белым флагом вышла на дорогу, ведущую с моста, где принимали эвакуированных гражданских, вглубь "Азовстали". Навстречу им выдвинулись российские военные в качестве парламентёров", — написал он.

Ходаковский уточнил, что это первый личный контакт сторон за всё время блокады Мариуполя.