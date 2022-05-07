Комбат Ходаковский: Группа военных Украины вышла из "Азовстали" с белым флагом
Им навстречу в качестве парламентёров выдвинулись российские военнослужащие. Это первый личный контакт противоборствующих сторон за всё время блокады Мариуполя, уточнил он.
С "Азовстали" с белым флагом вышла группа украинских военных, навстречу им выдвинулись российские военнослужащие в качестве парламентёров. Об этом в телеграм-канале сообщил командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский.
"Группа противника с белым флагом вышла на дорогу, ведущую с моста, где принимали эвакуированных гражданских, вглубь "Азовстали". Навстречу им выдвинулись российские военные в качестве парламентёров", — написал он.
Ходаковский уточнил, что это первый личный контакт сторон за всё время блокады Мариуполя.
А ранее советник главы Правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что на "Азовстали" находятся старшие офицеры западных стран. По его словам, об этом говорят и сдавшиеся в плен боевики "Азова", и мирные жители, покинувшие завод.
Кадр из видео из телеграм-канала Народной милиции ДНР