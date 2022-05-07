Детская больница в ДНР получила гуманитарную помощь из Подмосковья

В рамках акции "Доброе дело" врачи забрали со склада катетеры, в том числе для новорождённых детей, антисептики и памперсы.

Детская больница в ДНР получила в рамках акции "Доброе дело" гумпомощь из Подмосковья. Видео © Телеканал "360"

В рамках акции "Доброе дело" детская клиническая больница в Макеевке Донецкой Народной Республики получила гуманитарную помощь из Московской области. Об этом сообщает телеканал "360".

Врачи больницы лично забрали со склада катетеры, в том числе для новорождённых детей, антисептики и памперсы. Предметы помощи используются полностью из-за большого объёма работы, рассказал и.о. главврача Александр Федоренко. По его словам, больница старается обеспечить пациентов полностью всем необходимым, чтобы родители "минимально принимали участие в приобретении медикаментов и материалов".

Руководитель аппарата Общественной палаты Московской области Александр Тарарев рассказал, что накануне дети, лечащиеся в этой больнице, получили в рамках акции подарки. В беседе с Федоренко было предложено посетить склад гумпомощи, расположенный в Донецке. Там и.о. главврача сможет "посмотреть, какие материалы можно предоставить для того, чтобы оперировали детишек, получивших ранения". Также гуманитарную помощь предоставила Народная милиция ДНР. Всего в рамках акции приехало семь большегрузных машин и ещё три прибудут сегодня, отметил Тараев.

"Из гумпомощи будем собирать комплекты, подарки, продуктовые наборы для ветеранов и участников Великой Отечественной войны Новоазовского и Тельмановского районов ДНР", — сказал он.