Ещё две фуры из Подмосковья прибыли с гумпомощью в Донецк

С апреля в рамках акции "Доброе дело" сбор помощи проводится и в школах. Инициаторами стали учащиеся гимназии в Одинцовском городском округе, после идею поддержали все остальные учреждения.

В рамках акции "Доброе дело" в Донецк приехали ещё две фуры с гуманитарной помощью от жителей Подмосковья, инициативу поддержал глава региона Андрей Воробьёв. Об этом сообщает телеканал "360".

Жители Московской области продолжают собирать для ЛНР и ДНР еду, воду, одежду, обувь, технику и другие необходимые вещи. А в качестве моральной поддержки дети отправляют сверстникам рисунки и сделанные своими руками поделки.

С апреля в рамках акции "Доброе дело" сбор помощи проводится и в общеобразовательных учреждениях: инициаторами стали учащиеся гимназии имени Примакова в Одинцовском городском округе, затем идею поддержали во всех подмосковных школах.