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Регион
Опубликовано 3 мая 2022, 09:19

Ещё две фуры из Подмосковья прибыли с гумпомощью в Донецк

С апреля в рамках акции "Доброе дело" сбор помощи проводится и в школах. Инициаторами стали учащиеся гимназии в Одинцовском городском округе, после идею поддержали все остальные учреждения.

В рамках акции "Доброе дело" в Донецк приехали ещё две фуры с гуманитарной помощью от жителей Подмосковья, инициативу поддержал глава региона Андрей Воробьёв. Об этом сообщает телеканал "360".

Жители Московской области продолжают собирать для ЛНР и ДНР еду, воду, одежду, обувь, технику и другие необходимые вещи. А в качестве моральной поддержки дети отправляют сверстникам рисунки и сделанные своими руками поделки.

С апреля в рамках акции "Доброе дело" сбор помощи проводится и в общеобразовательных учреждениях: инициаторами стали учащиеся гимназии имени Примакова в Одинцовском городском округе, затем идею поддержали во всех подмосковных школах.

Раненые бойцы в Донецке получили гуманитарную помощь от школьников Подмосковья
Раненые бойцы в Донецке получили гуманитарную помощь от школьников Подмосковья

А ранее российские военные доставили 40 тонн гумпомощи жителям Харьковщины. Врачи, которые впервые приехали в посёлки региона в составе гуманитарной колонны, в свою очередь провели приём и оказали медицинскую помощь мирным жителям.

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Телеканал "360"

Ирина Фальке
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