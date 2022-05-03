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Опубликовано 3 мая 2022, 03:14

Российские военные доставили 40 тонн гумпомощи жителям Харьковщины

А врачи, которые впервые приехали в посёлки региона в составе гуманитарной колонны, провели приём и оказали медицинскую помощь мирным жителям.

Российские военнослужащие везут гуманитарную помощь жителям Харьковской области. Видео © Минобороны РФ

Российские военнослужащие оказали медицинскую помощь и доставили более 40 тонн гуманитарного груза жителям Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военные врачи, которые впервые приехали в посёлки Харьковской области в составе гуманитарной колонны, во время разгрузки грузовиков с продовольствием провели приём и оказали медицинскую помощь мирным гражданам", говорится в сообщении.

Также были завезены лекарства в поселковые больницы Харьковской области, которые крайне нуждаются в медикаментах. Ведомство уточнило, что в первую очередь гумпомощь получили семьи с детьми.

Российские военные доставили в Харьковскую область более 160 тонн гумпомощи
Российские военные доставили в Харьковскую область более 160 тонн гумпомощи

Ранее Лайф писал о том, что волонтёры начали раздавать гумпомощь жителям Мариуполя в районе "Азовстали". Городские электросети по-прежнему не восстановлены, поэтому добровольцы стараются обеспечить мариупольцев в числе прочего топливными трансформаторами.

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Артем Порвин
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