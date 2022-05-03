Российские военные доставили 40 тонн гумпомощи жителям Харьковщины
А врачи, которые впервые приехали в посёлки региона в составе гуманитарной колонны, провели приём и оказали медицинскую помощь мирным жителям.
Российские военнослужащие везут гуманитарную помощь жителям Харьковской области. Видео © Минобороны РФ
Российские военнослужащие оказали медицинскую помощь и доставили более 40 тонн гуманитарного груза жителям Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Военные врачи, которые впервые приехали в посёлки Харьковской области в составе гуманитарной колонны, во время разгрузки грузовиков с продовольствием провели приём и оказали медицинскую помощь мирным гражданам", — говорится в сообщении.
Также были завезены лекарства в поселковые больницы Харьковской области, которые крайне нуждаются в медикаментах. Ведомство уточнило, что в первую очередь гумпомощь получили семьи с детьми.
Ранее Лайф писал о том, что волонтёры начали раздавать гумпомощь жителям Мариуполя в районе "Азовстали". Городские электросети по-прежнему не восстановлены, поэтому добровольцы стараются обеспечить мариупольцев в числе прочего топливными трансформаторами.
Минобороны РФ