Российские военные доставили 40 тонн гумпомощи жителям Харьковщины

А врачи, которые впервые приехали в посёлки региона в составе гуманитарной колонны, провели приём и оказали медицинскую помощь мирным жителям.

Российские военнослужащие везут гуманитарную помощь жителям Харьковской области. Видео © Минобороны РФ

Российские военнослужащие оказали медицинскую помощь и доставили более 40 тонн гуманитарного груза жителям Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военные врачи, которые впервые приехали в посёлки Харьковской области в составе гуманитарной колонны, во время разгрузки грузовиков с продовольствием провели приём и оказали медицинскую помощь мирным гражданам", — говорится в сообщении.

Также были завезены лекарства в поселковые больницы Харьковской области, которые крайне нуждаются в медикаментах. Ведомство уточнило, что в первую очередь гумпомощь получили семьи с детьми.