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Опубликовано 3 мая 2022, 02:53
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Был ранен, но из боя не вышел: В Минобороны России рассказали о новых подвигах в ходе "Операции Z"

Сержант Степан Колесниченко, подполковник Иван Афанасенко, старший лейтенант Азат Хамитов (слева направо). Фото © Минобороны РФ

Сержант Степан Колесниченко, подполковник Иван Афанасенко, старший лейтенант Азат Хамитов (слева направо). Фото © Минобороны РФ

Военное ведомство отметило героические действия сержанта Степана Колесниченко, подполковника Ивана Афанасенко и старшего лейтенанта Азата Хамитова.

Мотострелки, танкисты, артиллеристы, военные лётчики и военнослужащие различных тактических групп ежедневно выполняют поставленные боевые задачи на Украине. Есть те, кто действует особенно героически и самоотверженно. Например, благодаря действиям сержанта Степана Колесниченко удалось выполнить задачу по освобождению населённого пункта из-под гнёта украинских националистов, сообщили в Минобороны России.

"В ходе наступления Степан обнаружил огневые позиции противника и, выбрав скрытное место для атаки, открыл огонь по вооружённым радикалам. В ходе боестолкновения, действуя в условиях ведения врагом миномётного обстрела, Степан, грамотно меняя позиции, уничтожал националистов", — поделились в военном ведомстве.

При этом Колесниченко не перестал вести бой с противником даже после получения осколочного ранения.

Упомянут и подполковник Иван Афанасенко. Благодаря его действиям российские войска смогли развить наступление на вверенном ему участке фронта. В Минобороны сообщили, что он в составе батальонно-тактической группы выполнял задачу по артиллерийской поддержке наступления.

"В результате грамотных и профессиональных действий Ивана Афанасенко был уничтожен пункт управления противника, склад с оружием и боеприпасами, две боевые машины пехоты и два автомобиля с установленными на них крупнокалиберными пулемётами, до 20 националистов", — перечислило ведомство.

Рассказали в Минобороны и о подвиге старшего лейтенанта Азата Хамитова. Танковый экипаж под его командованием под непрекращающимся огневым воздействием националистов, умело совершая противоогневые манёвры, уничтожил два танка, шесть БМП и более 70 человек живой силы противника.

"В результате ожесточённого боя благодаря грамотным, самоотверженным и профессиональным действиям старшего лейтенанта Азата Хамитова российские мотострелки разгромили националистическое вооружённое формирование вблизи освобождённого населённого пункта", — добавили в министерстве.

"Контуженный эвакуировал экипаж": В Минобороны рассказали о новых подвигах в ходе "Операции Z"
"Контуженный эвакуировал экипаж": В Минобороны рассказали о новых подвигах в ходе "Операции Z"

Лайф напоминает, что ранее ведомство рассказывало о подвигах старшего сержанта Виталия Девятова, полковника Александра Муратова и старшего лейтенанта Ильи Сапегина. Каждое из подразделений, в составе которых они действовали на Украине, успешно справилось с поставленными задачами.

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Артем Порвин
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