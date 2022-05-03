Экс-депутат Рады Журавко: Зеленский нацелен стереть Херсон с лица земли
Однако теперь этому не дадут сбыться российские военные. Бывший парламентарий назвал украинского президента террористом и военным преступником, который обязательно будет наказан.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен стереть перешедший под контроль Российской армии Херсон с лица земли, однако Вооружённые силы РФ не позволят этого сделать. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, который сейчас находится в городе.
Экс-парламентарий уточнил, что украинские националисты ежедневно обстреливают Херсон и область со стороны Николаева, ведь для них этот регион — "подопытный кролик".
"Зеленский отдаёт преступные приказы на уничтожение мирного населения, преследуя цель стереть город с лица земли, и если бы не российские военные и система ПВО, которые стали на защиту города, киевскому режиму удалось бы достичь своих варварских замыслов", — приводит слова Журавко РИА "Новости".
Зеленский, добавил экс-депутат, является террористом и военным преступником, который обязательно будет наказан.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС России уничтожили ракетный комплекс "Точка-У", из которого ВСУ обстреляли Херсон. А до этого Министерство обороны России опубликовало кадры разрушений в Херсоне вследствие удара "Точкой-У". Это произошло 27 апреля в 23:00 по московскому времени.
Офис президента Украины