Однако теперь этому не дадут сбыться российские военные. Бывший парламентарий назвал украинского президента террористом и военным преступником, который обязательно будет наказан.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен стереть перешедший под контроль Российской армии Херсон с лица земли, однако Вооружённые силы РФ не позволят этого сделать. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, который сейчас находится в городе.

Экс-парламентарий уточнил, что украинские националисты ежедневно обстреливают Херсон и область со стороны Николаева, ведь для них этот регион — "подопытный кролик".

"Зеленский отдаёт преступные приказы на уничтожение мирного населения, преследуя цель стереть город с лица земли, и если бы не российские военные и система ПВО, которые стали на защиту города, киевскому режиму удалось бы достичь своих варварских замыслов", — приводит слова Журавко РИА "Новости".