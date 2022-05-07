Нарышкин высоко оценил вклад СВР в проведение "Операции Z" на Украине

По его словам, сегодня разведчики "создают надёжный заслон угрозам, исходящим от зарубежных националистических организаций", и тем самым они вносят свою лепту в успешное завершение конфликта.

Сотрудники Службы внешней разведки России сейчас вносят вклад в успешное проведение "Операции Z" на Украине и делают это так же достойно, как и их предшественники, которые в своё время уничтожали "бандеровскую нечисть". С таким заявлением выступил директор СВР Сергей Нарышкин.

В обращении к сотрудникам и ветеранам СВР по случаю грядущего Дня Победы он напомнил, что настоящей грозой для бандеровцев стали оперативно-разыскные группы органов Министерства государственной безопасности, которые зачастую действовали под глубоким прикрытием.

"Ликвидация политического бандитизма в послевоенные годы — это заслуга наших героических предшественников, чекистов старших поколений, проявивших образцы высокого профессионализма, мужества и самоотверженности", — подчеркнул Нарышкин.

По его словам, сегодня сотрудники СВР "создают надёжный заслон угрозам, исходящим от зарубежных националистических организаций", и тем самым они вносят вклад в успешное завершение "Операции Z" на Украине.