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Опубликовано 7 мая 2022, 12:37

Нарышкин высоко оценил вклад СВР в проведение "Операции Z" на Украине

По его словам, сегодня разведчики "создают надёжный заслон угрозам, исходящим от зарубежных националистических организаций", и тем самым они вносят свою лепту в успешное завершение конфликта.

Сотрудники Службы внешней разведки России сейчас вносят вклад в успешное проведение "Операции Z" на Украине и делают это так же достойно, как и их предшественники, которые в своё время уничтожали "бандеровскую нечисть". С таким заявлением выступил директор СВР Сергей Нарышкин.

В обращении к сотрудникам и ветеранам СВР по случаю грядущего Дня Победы он напомнил, что настоящей грозой для бандеровцев стали оперативно-разыскные группы органов Министерства государственной безопасности, которые зачастую действовали под глубоким прикрытием.

"Ликвидация политического бандитизма в послевоенные годы — это заслуга наших героических предшественников, чекистов старших поколений, проявивших образцы высокого профессионализма, мужества и самоотверженности", — подчеркнул Нарышкин.

Нарышкин сравнил не поддержавших "Операцию Z" россиян с Мазепой
Нарышкин сравнил не поддержавших "Операцию Z" россиян с Мазепой

По его словам, сегодня сотрудники СВР "создают надёжный заслон угрозам, исходящим от зарубежных националистических организаций", и тем самым они вносят вклад в успешное завершение "Операции Z" на Украине.

"Успешно решив эти задачи, мы с полным правом сможем считать себя достойными наследниками и продолжателями дела тех, кто поднял знамя Победы над руинами Рейхстага", — заключил глава СВР.

Нарышкин: На стороне России сама история
Нарышкин: На стороне России сама история

Ранее Нарышкин заявил, что решение о начале специальной военной операции на Украине — "Операции Z" — опиралось на предельно точную оценку ситуации в мире, а малейшее промедление в отношении русофобского киевского режима в данном случае могло бы обернуться большой трагедией.


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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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