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Опубликовано 7 мая 2022, 17:10
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ВС РФ ракетами "Искандер" уничтожили склады ВСУ с крупной партией иностранного оружия

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В течение дня было поражено 42 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в ЛНР, а также два ангара боеприпасов на территории ДНР, добавил генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские военные уничтожили ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов на территории Харьковской области, нанеся удары ракетами "Искандер". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка в Харьковской области уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ", — сказал генерал-майор в ходе вечернего брифинга.

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За день оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России также было поражено 42 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районе населённого пункта Волчеяровка в ЛНР, а также два склада боеприпасов в районе Северска на территории ДНР, добавил Конашенков.

Ранее Лайф сообщал, что сотрудники Росгвардии ликвидировали лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области. Вооружённая группа противников скрытно продвигалась в лесистой местности в сторону позиций российских войск, однако спецназ не дал ей пройти, сообщили в ведомстве.

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Наталья Исакова
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