ВС РФ ракетами "Искандер" уничтожили склады ВСУ с крупной партией иностранного оружия

В течение дня было поражено 42 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в ЛНР, а также два ангара боеприпасов на территории ДНР, добавил генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские военные уничтожили ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов на территории Харьковской области, нанеся удары ракетами "Искандер". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка в Харьковской области уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ", — сказал генерал-майор в ходе вечернего брифинга.

За день оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России также было поражено 42 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районе населённого пункта Волчеяровка в ЛНР, а также два склада боеприпасов в районе Северска на территории ДНР, добавил Конашенков.