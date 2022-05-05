Росгвардия ликвидировала лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области

Вооружённая группа противников скрытно продвигалась в лесистой местности в сторону позиций российских войск, однако спецназ не дал ей пройти, сообщили в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии ликвидировали в Харьковской области лидера ячейки территориальной обороны Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы выявили вооружённую группу без опознавательных знаков, которая скрытно продвигалась в лесистой местности в сторону позиций российских войск", — говорится в сообщении.

На предложение сдаться диверсанты не отреагировали и открыли огонь, однако при попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов и уничтожили диверсионную группу во главе с командиром.