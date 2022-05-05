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Регион
Опубликовано 5 мая 2022, 13:08
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Росгвардия ликвидировала лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области

Вооружённая группа противников скрытно продвигалась в лесистой местности в сторону позиций российских войск, однако спецназ не дал ей пройти, сообщили в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии ликвидировали в Харьковской области лидера ячейки территориальной обороны Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы выявили вооружённую группу без опознавательных знаков, которая скрытно продвигалась в лесистой местности в сторону позиций российских войск", — говорится в сообщении.

На предложение сдаться диверсанты не отреагировали и открыли огонь, однако при попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов и уничтожили диверсионную группу во главе с командиром.

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Ранее Лайф писал, что бойцы теробороны Украины раздают жителям Николаева наркотики и оружие. В МО РФ уточнили, что националисты также отбирают у местных жителей ценное имущество и продукты, объясняя это якобы нуждами территориальной обороны.

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ТАСС / Станислав Красильников

Виктория Дитрих
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