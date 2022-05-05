Слуцкий навестил участников "Операции Z" в военном госпитале имени Мандрыка

Депутаты от ЛДПР передали кресла-каталки, голеностопные и коленные протезы, а также средства гигиены. Парламентарий подчеркнул, что партия намерена и дальше помогать врачам и пациентам больницы.

Слуцкий приехал в Центральный военный клинический госпиталь им. Мандрыка. Видео © LIFE

Врио главы думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий приехал в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка. Там он встретился с военными, которые получили ранения во время спецоперации России на Украине, а также с медицинским персоналом.

"Наш долг — поддерживать врачей, которые самоотверженно здесь трудятся, поддерживать пациентов, многие из которых прибыли с передовой, пострадали в ходе специальной военной операции на Украине", — сказал Слуцкий.

Депутаты от ЛДПР передали госпиталю кресла-каталки, голеностопные и коленные протезы, а также средства гигиены. Слуцкий подчеркнул, что партия намерена и дальше помогать медучреждению, которое является одним из ключевых в системе Главного военно-медицинского управления Вооружённых сил РФ.

В ходе встречи парламентарий предложил выплачивать пенсии семьям ветеранов боевых действий, даже если они ушли из жизни в мирное время. По мнению Слуцкого, близкие люди военных тоже являются героями.