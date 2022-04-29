Омбудсмен Львова-Белова вывезла десять детей из Донбасса на лечение в Россию
Во время рабочей поездки в ДНР Мария Львова-Белова передала 10 тонн гуманитарной помощи для детей. Фото © Предоставлено Лайфу
Она навестила раненых ребят в больнице, посетила пункты временного размещения под Мариуполем и передала для них 10 тонн гуманитарной помощи.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова доставила гуманитарную помощь детям Донбасса и вывезла десять раненых и тяжелобольных детей на реабилитацию и лечение в Россию. Об этом сообщается на сайте детского омбудсмена.
В Донецке Львова-Белова навестила раненых малышей в республиканском травматологическом центре и доставила необходимые медикаменты, медицинское оборудование, средства гигиены и подарки.
"После беседы с врачами и родственниками пострадавших детей принято решение наиболее пострадавших ребят отправить на реабилитацию в Россию. Донецкие врачи провели им самые сложные операции. Коллеги в столице помогут им восстановиться", — сказано в сообщении уполномоченного.
Во время рабочей поездки в ДНР Мария Львова-Белова передала 10 тонн гуманитарной помощи для детей. Фото © Предоставлено Лайфу
Также она посетила пункт временного размещения в селе Сартана, которое полностью перешло под контроль ДНР. Сейчас здесь около тысячи ребят, для них она передала 10 тонн гумпомощи. В её составе — детское питание, игрушки, одежда, средства личной гигиены, оборудование для игровых площадок, мебель и другие необходимые вещи.
Во время обстрелов в подвалах местной школы находилось бомбоубежище. По словам педагогов учреждения, сейчас особое внимание уделяется психологической реабилитации детей. Они выразили надежду, что в скором времени образовательное учреждение снова начнёт работать, а детский омбудсмен пообещала оказать необходимое содействие в данном вопросе. Уже следующий гуманитарный конвой привезёт школьные и письменные принадлежности и оборудование для школы.
Лайф сообщал, что гуманитарную помощь на территорию Украины российская сторона доставляет регулярно. Так, ОНФ и Федерация бокса России передали в Донбасс более 400 тонн груза. В его состав входят продукты питания, предметы первой необходимости, вода, посевочный материал. А ранее более 600 тонн гуманитарной помощи доставили военные РФ жителям Изюма Харьковской области.