Омбудсмен Львова-Белова вывезла десять детей из Донбасса на лечение в Россию

Она навестила раненых ребят в больнице, посетила пункты временного размещения под Мариуполем и передала для них 10 тонн гуманитарной помощи.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова доставила гуманитарную помощь детям Донбасса и вывезла десять раненых и тяжелобольных детей на реабилитацию и лечение в Россию. Об этом сообщается на сайте детского омбудсмена.

В Донецке Львова-Белова навестила раненых малышей в республиканском травматологическом центре и доставила необходимые медикаменты, медицинское оборудование, средства гигиены и подарки.

"После беседы с врачами и родственниками пострадавших детей принято решение наиболее пострадавших ребят отправить на реабилитацию в Россию. Донецкие врачи провели им самые сложные операции. Коллеги в столице помогут им восстановиться", — сказано в сообщении уполномоченного.

Во время рабочей поездки в ДНР Мария Львова-Белова передала 10 тонн гуманитарной помощи для детей. Фото © Предоставлено Лайфу

Также она посетила пункт временного размещения в селе Сартана, которое полностью перешло под контроль ДНР. Сейчас здесь около тысячи ребят, для них она передала 10 тонн гумпомощи. В её составе — детское питание, игрушки, одежда, средства личной гигиены, оборудование для игровых площадок, мебель и другие необходимые вещи.