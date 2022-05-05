Политолог Бальбек предрёк Европе протесты из-за уставших от беженцев граждан

Содержать такое количество приехавших на Запад становится финансово обременительно, но будет только хуже, если дать мигрантам работу, считает он.

Европа за долгие годы устала от беженцев, поэтому их судьба в западных странах может оказаться не такой лёгкой и беззаботной, как им представляется, считает политолог Руслан Бальбек. По его оценке, если терпение граждан стран ЕС лопнет, там могут начаться протесты.

"Дать им (беженцам. — Прим. Лайфа) работу — это значит ущемить своих граждан, которые тут же выйдут на улицы требовать справедливости. Содержать беженцев за счёт государства накладно и незапланированно", — объяснил он RT.