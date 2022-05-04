Верховная рада разрешила теробороне выполнять задания в зоне боевых действий

Согласно новому закону, участники тербатов смогут помогать группировкам объединённых сил "отсекать вооружённую агрессию против Украины".

В Незалежной территориальной обороне разрешат выполнять задания в боевых зонах. Соответствующий закон был принят в Верховной раде Украины, что подтверждает телеграм-канал ведомства.

"Принятые изменения предоставляют возможность территориальной обороне выполнять задания вместе с другими группировками войск (сил) или группировками объединённых сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий "по отсечению вооружённой агрессии против Украины", в районах ведения военных (боевых) действий", — указано в сообщении.

До принятия закона территориальной обороне было позволено выполнять задания только в тех районах, где не ведутся военные действия.