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Опубликовано 4 мая 2022, 14:14

Верховная рада разрешила теробороне выполнять задания в зоне боевых действий

Согласно новому закону, участники тербатов смогут помогать группировкам объединённых сил "отсекать вооружённую агрессию против Украины".

В Незалежной территориальной обороне разрешат выполнять задания в боевых зонах. Соответствующий закон был принят в Верховной раде Украины, что подтверждает телеграм-канал ведомства.

"Принятые изменения предоставляют возможность территориальной обороне выполнять задания вместе с другими группировками войск (сил) или группировками объединённых сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий "по отсечению вооружённой агрессии против Украины", в районах ведения военных (боевых) действий", — указано в сообщении.

До принятия закона территориальной обороне было позволено выполнять задания только в тех районах, где не ведутся военные действия.

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Ранее Лайф писал, что бойцы теробороны Украины раздают жителям Николаева наркотики и оружие. В МО РФ уточнили, что националисты также отбирают у местных жителей ценное имущество и продукты, объясняя это якобы нуждами территориальной обороны.

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Pexels

Анатолий Симоненко
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