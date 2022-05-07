При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадало ещё два человека

По данным представительства ДНР в СЦКК, речь идёт о женщине 1970 года рождения и мужчине 1979 года рождения.

В результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками пострадало ещё два человека, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ещё двух пострадавших: женщине 1970-го и мужчине 1979 года рождения в результате утреннего обстрела ВФУ Кировского района города Донецка", — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.

Таким образом, сообщает представительство ДНР в СЦКК, "количество жертв среди гражданских лиц за 7 мая выросло до девяти человек".