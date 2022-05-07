ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 мая 2022, 18:38

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадало ещё два человека

По данным представительства ДНР в СЦКК, речь идёт о женщине 1970 года рождения и мужчине 1979 года рождения.

В результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками пострадало ещё два человека, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ещё двух пострадавших: женщине 1970-го и мужчине 1979 года рождения в результате утреннего обстрела ВФУ Кировского района города Донецка", говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.

Таким образом, сообщает представительство ДНР в СЦКК, "количество жертв среди гражданских лиц за 7 мая выросло до девяти человек".

СК установил ещё одного командира ВСУ, отдававшего приказы об обстрелах мирных жителей ДНР
СК установил ещё одного командира ВСУ, отдававшего приказы об обстрелах мирных жителей ДНР

Ранее Лайф писал, что сотрудник автосервиса в Донецке чудом выжил при обстреле ВСУ. По его словам, снаряд прилетел со стороны Авдеевки. Обстановку в городе автомеханик шутливо назвал весёлой, поскольку обстрелы слышны во всех районах.

BannerImage

Telegram-канал / СЦКК ДНР: сводки официально

Арина Родионова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar