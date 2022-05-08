Медведев: РФ не будет закрывать глаза на молчание о возрождении неонацизма на Украине

Он напомнил, что до определённого момента Москва уважала своих "партнёров" и "некоторых замаравшихся братьев по бывшему соцлагерю", поэтому "макать их в свои идеологические нечистоты" было неловко.

Россия не будет делать поблажки тем, кто якобы не замечает возрождения неонацизма на Украине. Об этом в телеграм-канале написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что российским властям было "не очень ловко макать западников", а также "некоторых замаравшихся братьев по бывшему соцлагерю в их историко-идеологические нечистоты".

"До поры до времени думалось, что они нам как-никак "партнёры" и даже бывшие союзники. Да и наш народ незлопамятен и великодушен. Однако попустительствовать кричащему молчанию, отвратительной слепоте, "не замечающей" возрождения неонацизма на Украине, мы не можем и не будем", — подчеркнул зампред Совбеза.