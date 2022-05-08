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Регион
Опубликовано 8 мая 2022, 16:55
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ВКС РФ уничтожили вооружение и технику из стран Запада в районе Соледара

По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, также были поражены 19 районов скопления ВСУ, понтонная переправа в районе города Чугуева и шесть складов ракетно-артиллерийских войск.

ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили вооружение и военную технику ВСУ на железнодорожной станции Соль в районе населённого пункта Соледар под Донецком. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Соледар уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран, а также личный состав подразделений резерва Вооружённых силы Украины", — сказал он в ходе брифинга.

Минобороны РФ показало видео уничтожения понтонной переправы ВСУ
Минобороны РФ показало видео уничтожения понтонной переправы ВСУ

По словам генерал-майора, в ходе выполнения боевой задачи также были поражены 19 районов скопления военнослужащих противника, понтонная переправа в районе города Чугуева и шесть складов ракетно-артиллерийских войск в нескольких регионах. В общей сложности за день было ликвидировано 380 националистов, из строя было выведено 38 единиц военной техники.

Ранее Лайф рассказал, что ВС РФ уничтожили корвет ВМС Украины в районе Одессы. Также ракетными ударами были поражены узел связи аэродрома Червоноглинское и командный пункт механизированной бригады, добавил генерал-майор Игорь Конашенков.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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