ВКС РФ уничтожили вооружение и технику из стран Запада в районе Соледара

По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, также были поражены 19 районов скопления ВСУ, понтонная переправа в районе города Чугуева и шесть складов ракетно-артиллерийских войск.

ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили вооружение и военную технику ВСУ на железнодорожной станции Соль в районе населённого пункта Соледар под Донецком. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Соледар уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран, а также личный состав подразделений резерва Вооружённых силы Украины", — сказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-майора, в ходе выполнения боевой задачи также были поражены 19 районов скопления военнослужащих противника, понтонная переправа в районе города Чугуева и шесть складов ракетно-артиллерийских войск в нескольких регионах. В общей сложности за день было ликвидировано 380 националистов, из строя было выведено 38 единиц военной техники.