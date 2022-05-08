Минобороны РФ показало видео уничтожения понтонной переправы ВСУ
Она была создана украинскими военными для переброски резерва бронетехники и личного состава. Контроль ликвидации объекта вёлся расчётом беспилотника, уточнили в ведомстве.
Кадры уничтожения понтонной переправы ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ
Российские военнослужащие нанесли ракетный удар высокоточным оружием по понтонной переправе войск Украины. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны РФ.
"Кадры уничтожения понтонной переправы ВСУ, наведённой для переброски резерва бронетехники и личного состава", — говорится в описании к ролику, которое ведомство опубликовало в телеграм-канале.
Переправа была создана ВСУ для переброски резерва бронетехники и личного состава. Контроль её ликвидации вёлся расчётом беспилотника.
Ранее Лайф рассказал, что ВС РФ уничтожили корвет ВМС Украины в районе Одессы. Также ракетными ударами были поражены узел связи аэродрома "Червоноглинское" и командный пункт механизированной бригады, добавил генерал-майор Игорь Конашенков.
Telegram / Минобороны РФ