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Опубликовано 8 мая 2022, 10:35
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Минобороны РФ показало видео уничтожения понтонной переправы ВСУ

Она была создана украинскими военными для переброски резерва бронетехники и личного состава. Контроль ликвидации объекта вёлся расчётом беспилотника, уточнили в ведомстве.

Кадры уничтожения понтонной переправы ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Российские военнослужащие нанесли ракетный удар высокоточным оружием по понтонной переправе войск Украины. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны РФ.

"Кадры уничтожения понтонной переправы ВСУ, наведённой для переброски резерва бронетехники и личного состава", — говорится в описании к ролику, которое ведомство опубликовало в телеграм-канале.

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Переправа была создана ВСУ для переброски резерва бронетехники и личного состава. Контроль её ликвидации вёлся расчётом беспилотника.

Ранее Лайф рассказал, что ВС РФ уничтожили корвет ВМС Украины в районе Одессы. Также ракетными ударами были поражены узел связи аэродрома "Червоноглинское" и командный пункт механизированной бригады, добавил генерал-майор Игорь Конашенков.


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Telegram / Минобороны РФ

Наталья Исакова
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