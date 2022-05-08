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Опубликовано 8 мая 2022, 08:29

ВС РФ сбили два бомбардировщика Су-24 и один вертолёт Ми-24 ВСУ над островом Змеиный

Также были поражены 56 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерии, 415 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также две пусковые установки ЗРК С-300 вблизи посёлка Коротыч.

Минувшей ночью российские ПВО сбили два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолёт Ми-24 над островом Змеиный, а также беспилотник "Байрактар-ТБ2" в районе Одессы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение ночи над островом Змеиный российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены ещё два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины, а также в районе города Одесса сбит беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2", — сказал он.

Конашенков добавил, что всего за сутки в этом районе уничтожены четыре украинских самолёта, четыре вертолёта, из которых три летели с десантом на борту, а также три беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2" и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины.

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Ракетными войсками РФ и артиллерией были поражены 56 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерии, 415 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также две пусковые установки ЗРК С-300 вблизи посёлка Коротыч Харьковской области.

Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено: 156 самолётов, 116 вертолётов, 765 беспилотников, 297 ЗРК, 2927 танков и других боевых бронированных машин, 335 установок РСЗО, 1393 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 2746 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Ранее Лайф рассказал, что ВС РФ уничтожили корвет ВМС Украины в районе Одессы. Также ракетными ударами были поражены узел связи аэродрома "Червоноглинское" и командный пункт механизированной бригады, добавил генерал-майор Игорь Конашенков.

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Pacific Press / LightRocket via Getty Images

Григорий Воронцов
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