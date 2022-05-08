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Регион
Опубликовано 8 мая 2022, 08:14

Дмитрий Бивол — о первых эмоциях после боя с Альваресом: Почувствовал, что выиграл

Ранее он победил мексиканца и сохранил чемпионский пояс WBA Super.

Российский боксёр Дмитрий Бивол в интервью "Матч ТВ" поделился своими эмоциями, которые испытывал во время вынесения судейского решения.

"Если честно, я почувствовал, что выиграл. Я пришёл в угол после 12-го раунда, и у меня было чувство, что я хорошо сделал свою работу, что и должен был сделать. Я был этому рад. А когда я услышал счёт 115:113, на секунду подумал, что бой отдали в ту сторону. Но всё-таки не посмели", — заявил Бивол.

"Нет проблем": Бивол заявил, что готов к реваншу с Альваресом
"Нет проблем": Бивол заявил, что готов к реваншу с Альваресом

Напомним, Дмитрий Бивол одолел Сауля Альвареса и сумел защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) в полутяжёлом весе.

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ТАСС / AP Photo / John Locher

Шамиль Гаджиев
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