Дмитрий Бивол — о первых эмоциях после боя с Альваресом: Почувствовал, что выиграл
Ранее он победил мексиканца и сохранил чемпионский пояс WBA Super.
Российский боксёр Дмитрий Бивол в интервью "Матч ТВ" поделился своими эмоциями, которые испытывал во время вынесения судейского решения.
"Если честно, я почувствовал, что выиграл. Я пришёл в угол после 12-го раунда, и у меня было чувство, что я хорошо сделал свою работу, что и должен был сделать. Я был этому рад. А когда я услышал счёт 115:113, на секунду подумал, что бой отдали в ту сторону. Но всё-таки не посмели", — заявил Бивол.
Напомним, Дмитрий Бивол одолел Сауля Альвареса и сумел защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) в полутяжёлом весе.
ТАСС / AP Photo / John Locher