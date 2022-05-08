Дмитрий Бивол — о первых эмоциях после боя с Альваресом: Почувствовал, что выиграл

"Если честно, я почувствовал, что выиграл. Я пришёл в угол после 12-го раунда, и у меня было чувство, что я хорошо сделал свою работу, что и должен был сделать. Я был этому рад. А когда я услышал счёт 115:113, на секунду подумал, что бой отдали в ту сторону. Но всё-таки не посмели", — заявил Бивол.