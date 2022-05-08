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Регион
Опубликовано 8 мая 2022, 08:27
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Рогозин: Илон Маск ответит по-взрослому за снабжение украинских силовиков связью

Боевики "Азова" и морпехи ВСУ в Мариуполе получили наземное абонентское оборудование спутниковой компании Starlink, отметил глава госкорпорации.

Американскому предпринимателю и основателю SpaceX и Tesla Илону Маску придётся ответить "по-взрослому" за снабжение ВСУ средствами военной связи. Об этом заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в телеграм-канале.

"Илон Маск причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придётся отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака ни включал", написал он.

Ссылаясь на показания начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова, Рогозин сообщил, что Пентагон распорядился доставить наземное абонентское оборудование спутниковой компании Starlink, которая принадлежит Маску. Там груз приняли боевики нацбатальона "Азов" и украинские морпехи в Мариуполе. По данным российских властей, оборудование доставили на военных вертолётах.

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Ранее пленный комбриг ВСУ Владимир Баранюк заявил, что Киев обманул военных, пообещав договориться об их судьбе. У 36-й бригады морпехов была информация от власти, что идут отряды деблокации. Руководство Незалежной призвало их "держаться", однако ничем не помогало.

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Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Евгения Колесникова
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