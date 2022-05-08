Пленный комбриг ВСУ Баранюк: Киев обманул военных, пообещав договориться об их судьбе

У 36-й бригады морпехов была информация от власти, что идут отряды деблокации. Руководство Незалежной призвало их "держаться", однако ничем не помогало.

Киев обманул украинских военных, пообещав им помощь, когда те просили договориться об их судьбе. Об этом сообщил пленный командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк.

"Обещали помощь определённую. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям", — приводит его слова РИА "Новости".

Баранюк рассказал, что он и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков оказались в плену после того, как пытались выйти с завода "Азовмаш", расположенного северо-западнее "Азовстали". По словам командира бригады морпехов, военные просили "повлиять" на их судьбу какими-либо решениями, в том числе и политическими, "но разрешения сдаться в плен не просили".

"Киев говорил держаться. Держаться... Ну, нам несколько говорили по-другому. Что отряды деблокации идут, они будут у вас", — сказал Баранюк, добавив, что Киев "наврал".