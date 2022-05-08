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Опубликовано 8 мая 2022, 06:22

Разрушенные дома и пристройки: МО РФ показало последствия ракетного обстрела ВСУ города в Херсонской области

В результате удара "Точкой-У" было разрушено здание, где проживала семья с ребёнком, также повреждены десять строений, включая дом ветерана труда. Есть пострадавшие, добавили в ведомстве.

Жители города Голая Пристань разбирают завалы после удара ВСУ ракетой "Точка-У". Видео © Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало видео последствий ракетного удара "Точкой-У" по мирному населению города Голая Пристань в Херсонской области. На кадрах видны разрушенные дома и пристройки в частном секторе.

"Преступный ракетный удар нанесли военнослужащие Вооружённых сил Украины по городу Голая Пристань Херсонской области, подвергнув опасности жизни мирных жителей", — указали в ведомстве.

В результате удара полностью разрушен один дом, где проживала семья с ребёнком, также повреждены десять зданий, включая дом ветерана труда. Пострадали мирные жители. Сейчас коммунальные службы города приступили к устранению последствий обстрела.

Минобороны: ВСУ 8 мая нанесут удары "Точкой-У" по Львовской и Волынской областям
Минобороны: ВСУ 8 мая нанесут удары "Точкой-У" по Львовской и Волынской областям

А ранее Минобороны РФ сообщило о планах ВСУ взорвать плотину водохранилища в ДНР. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в случае реализации такого плана в зоне возможного затопления окажется более десяти населённых пунктов, в которых проживает около семи тысяч человек.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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