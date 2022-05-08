Разрушенные дома и пристройки: МО РФ показало последствия ракетного обстрела ВСУ города в Херсонской области

В результате удара "Точкой-У" было разрушено здание, где проживала семья с ребёнком, также повреждены десять строений, включая дом ветерана труда. Есть пострадавшие, добавили в ведомстве.

Жители города Голая Пристань разбирают завалы после удара ВСУ ракетой "Точка-У". Видео © Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало видео последствий ракетного удара "Точкой-У" по мирному населению города Голая Пристань в Херсонской области. На кадрах видны разрушенные дома и пристройки в частном секторе.

"Преступный ракетный удар нанесли военнослужащие Вооружённых сил Украины по городу Голая Пристань Херсонской области, подвергнув опасности жизни мирных жителей", — указали в ведомстве.

В результате удара полностью разрушен один дом, где проживала семья с ребёнком, также повреждены десять зданий, включая дом ветерана труда. Пострадали мирные жители. Сейчас коммунальные службы города приступили к устранению последствий обстрела.