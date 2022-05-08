Разрушенные дома и пристройки: МО РФ показало последствия ракетного обстрела ВСУ города в Херсонской области
В результате удара "Точкой-У" было разрушено здание, где проживала семья с ребёнком, также повреждены десять строений, включая дом ветерана труда. Есть пострадавшие, добавили в ведомстве.
Жители города Голая Пристань разбирают завалы после удара ВСУ ракетой "Точка-У". Видео © Минобороны РФ
Минобороны РФ опубликовало видео последствий ракетного удара "Точкой-У" по мирному населению города Голая Пристань в Херсонской области. На кадрах видны разрушенные дома и пристройки в частном секторе.
"Преступный ракетный удар нанесли военнослужащие Вооружённых сил Украины по городу Голая Пристань Херсонской области, подвергнув опасности жизни мирных жителей", — указали в ведомстве.
В результате удара полностью разрушен один дом, где проживала семья с ребёнком, также повреждены десять зданий, включая дом ветерана труда. Пострадали мирные жители. Сейчас коммунальные службы города приступили к устранению последствий обстрела.
А ранее Минобороны РФ сообщило о планах ВСУ взорвать плотину водохранилища в ДНР. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в случае реализации такого плана в зоне возможного затопления окажется более десяти населённых пунктов, в которых проживает около семи тысяч человек.
Кадр из видео Минобороны РФ