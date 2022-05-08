ZDF: Угрозы в адрес Пекина из-за Украины говорят о "переломе" в отношениях Китая и ФРГ
Как пишет автор материала, Германия "недвусмысленно пригрозила" КНР, что если страна будет подрывать антироссийские санкции или поставлять оружие Москве, то это приведёт к рестрикциям.
Угрозы Берлина в адрес Пекина из-за российской "Операции Z" на Украине и санкционной политики Запада показывают "перелом" в отношениях Германии и Китая. Об этом говорится в статье, опубликованной журналистом телеканала ZDF Томасом Райхартом.
По словам автора, в конце апреля Бундестаг принял заявление с призывом поддержать Украину тяжёлым вооружением. Но вместе с тем там обнаружилась и "другая тяжёлая артиллерия". Китаю было направлено предупреждение, согласно которому Пекину "настоятельно рекомендовалось" прекратить поддерживать действия России и выступить за прекращение огня. Также была "недвусмысленная угроза": если КНР будет подрывать западные санкции или поставлять оружие Москве, это приведёт к рестрикциям против Пекина.
"Подобные предупреждения из Берлина в адрес Пекина были столь же немыслимы несколько недель назад, как и поставки на Украину самоходных установок. Этот перелом трудно переоценить", — говорится в статье.
По словам журналиста, эти действия знаменуют собой "окончательное прощание" с "китайской политикой" бывшего канцлера Ангелы Меркель, которая была сосредоточена на экономических отношениях и "не хотела признавать агрессивные амбиции Пекина стать великой державой".
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