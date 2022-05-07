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Опубликовано 7 мая 2022, 19:23
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Минобороны РФ сообщило о планах ВСУ взорвать плотину водохранилища в ДНР

По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в случае реализации такого плана в зоне возможного затопления окажется более десяти населённых пунктов, в которых проживает около семи тысяч человек.

Украинские военные заминировали плотину водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в Покровском районе Донецкой Народной Республики. ВСУ планируют подорвать объект и обвинить в этом российскую сторону, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В случае реализации данного циничного сценария в зоне возможного затопления окажется более десяти населённых пунктов, в которых проживает около семи тысяч человек", — сказал он в ходе вечернего брифинга.

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Генерал-полковник отметил, что после подрыва из-за отсутствия в водохранилище необходимого объёма воды произойдут аварии в системе охлаждения ТЭС. В свою очередь, это приведёт к перебоям с электроснабжением на большей части ДНР, а также в Днепропетровской и Запорожской областях Украины.

Как сообщал Лайф, также Мизинцев сообщил о готовящихся СБУ провокациях с применением химоружия. По его словам, для максимального резонанса украинская сторона не стала предупреждать мирное население об "опасности".

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ТАСС / Чингис Кондаров

Наталья Исакова
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