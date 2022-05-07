Минобороны РФ сообщило о планах ВСУ взорвать плотину водохранилища в ДНР

По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в случае реализации такого плана в зоне возможного затопления окажется более десяти населённых пунктов, в которых проживает около семи тысяч человек.

Украинские военные заминировали плотину водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в Покровском районе Донецкой Народной Республики. ВСУ планируют подорвать объект и обвинить в этом российскую сторону, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В случае реализации данного циничного сценария в зоне возможного затопления окажется более десяти населённых пунктов, в которых проживает около семи тысяч человек", — сказал он в ходе вечернего брифинга.

Генерал-полковник отметил, что после подрыва из-за отсутствия в водохранилище необходимого объёма воды произойдут аварии в системе охлаждения ТЭС. В свою очередь, это приведёт к перебоям с электроснабжением на большей части ДНР, а также в Днепропетровской и Запорожской областях Украины.