Минобороны РФ сообщило о планах ВСУ взорвать плотину водохранилища в ДНР
По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в случае реализации такого плана в зоне возможного затопления окажется более десяти населённых пунктов, в которых проживает около семи тысяч человек.
Украинские военные заминировали плотину водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в Покровском районе Донецкой Народной Республики. ВСУ планируют подорвать объект и обвинить в этом российскую сторону, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В случае реализации данного циничного сценария в зоне возможного затопления окажется более десяти населённых пунктов, в которых проживает около семи тысяч человек", — сказал он в ходе вечернего брифинга.
Генерал-полковник отметил, что после подрыва из-за отсутствия в водохранилище необходимого объёма воды произойдут аварии в системе охлаждения ТЭС. В свою очередь, это приведёт к перебоям с электроснабжением на большей части ДНР, а также в Днепропетровской и Запорожской областях Украины.
Как сообщал Лайф, также Мизинцев сообщил о готовящихся СБУ провокациях с применением химоружия. По его словам, для максимального резонанса украинская сторона не стала предупреждать мирное население об "опасности".
ТАСС / Чингис Кондаров