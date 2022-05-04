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Регион
Опубликовано 4 мая 2022, 15:00
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На объектах транспорта в России усилят охрану из-за риска провокаций сторонников ВСУ

Как отмечается в документе, в приграничных с Украиной регионах РФ осуществляется пропагандистское воздействие на население по радио и с помощью различных сайтов.

  • Поручение Минтранса. Фото © Telegram / SHOT
    Поручение Минтранса. Фото © Telegram / SHOT
  • Поручение Минтранса. Фото © Telegram / SHOT
    Поручение Минтранса. Фото © Telegram / SHOT
  • Поручение Минтранса. Фото © Telegram / SHOT
    Поручение Минтранса. Фото © Telegram / SHOT

Поручение Минтранса. Фото © Telegram / SHOT

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Министерство транспорта РФ поручило Ространснадзору, Росавиации, Росморречфлоту, Росавтодору, Росжелдору усилить бдительность на транспортных объектах и выявлять подозрительных личностей, чтобы предотвратить провокации сторонников неонацистов, родственников украинских военнослужащих и "радикалов с нарушенной психикой". Соответствующее распоряжение опубликовал телеграм-канал SHOT.

Согласно документу, в приграничных с Украиной регионах РФ осуществляется пропагандистское воздействие по радио и с помощью различных сайтов. До жителей доводится недостоверная информация о деятельности органов государственной власти, сведения, дискредитирующие действия ВС РФ в ходе "Операции Z", а также призывы к незаконным акциям, в том числе и к террористическим. Кроме того, в документе обращается внимание на обстрелы российских границ со стороны ВСУ и нацбатов. К тому же в РФ отмечается массовая рассылка ложных сообщений об осуществлении актов терроризма.

Когда прекратятся обстрелы российских регионов
Когда прекратятся обстрелы российских регионов

Ранее ФСБ задержала в Белгороде двух сторонников украинских националистов, готовивших диверсию. По данным службы, злоумышленники направляли на сайт "Миротворец" сведения о военнослужащих ВС РФ, которые принимают участие в "Операции Z".

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ТАСС / Савостьянов Сергей

Николь Вербер
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