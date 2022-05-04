На объектах транспорта в России усилят охрану из-за риска провокаций сторонников ВСУ
Как отмечается в документе, в приграничных с Украиной регионах РФ осуществляется пропагандистское воздействие на население по радио и с помощью различных сайтов.
Министерство транспорта РФ поручило Ространснадзору, Росавиации, Росморречфлоту, Росавтодору, Росжелдору усилить бдительность на транспортных объектах и выявлять подозрительных личностей, чтобы предотвратить провокации сторонников неонацистов, родственников украинских военнослужащих и "радикалов с нарушенной психикой". Соответствующее распоряжение опубликовал телеграм-канал SHOT.
Согласно документу, в приграничных с Украиной регионах РФ осуществляется пропагандистское воздействие по радио и с помощью различных сайтов. До жителей доводится недостоверная информация о деятельности органов государственной власти, сведения, дискредитирующие действия ВС РФ в ходе "Операции Z", а также призывы к незаконным акциям, в том числе и к террористическим. Кроме того, в документе обращается внимание на обстрелы российских границ со стороны ВСУ и нацбатов. К тому же в РФ отмечается массовая рассылка ложных сообщений об осуществлении актов терроризма.
Ранее ФСБ задержала в Белгороде двух сторонников украинских националистов, готовивших диверсию. По данным службы, злоумышленники направляли на сайт "Миротворец" сведения о военнослужащих ВС РФ, которые принимают участие в "Операции Z".
ТАСС / Савостьянов Сергей