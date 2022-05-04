На объектах транспорта в России усилят охрану из-за риска провокаций сторонников ВСУ

Как отмечается в документе, в приграничных с Украиной регионах РФ осуществляется пропагандистское воздействие на население по радио и с помощью различных сайтов.

Согласно документу, в приграничных с Украиной регионах РФ осуществляется пропагандистское воздействие по радио и с помощью различных сайтов. До жителей доводится недостоверная информация о деятельности органов государственной власти, сведения, дискредитирующие действия ВС РФ в ходе "Операции Z", а также призывы к незаконным акциям, в том числе и к террористическим. Кроме того, в документе обращается внимание на обстрелы российских границ со стороны ВСУ и нацбатов. К тому же в РФ отмечается массовая рассылка ложных сообщений об осуществлении актов терроризма.