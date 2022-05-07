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Опубликовано 6 мая 2022, 21:37

В Минобороны РФ сообщили о готовящихся СБУ провокациях с применением химоружия

По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, для максимального резонанса украинская сторона не стала предупреждать мирное население об "опасности".

Украинские спецслужбы готовят ряд провокаций в Херсонской и Днепропетровской областях с использованием химического оружия. В преступлениях Киев планирует обвинить российских военных, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По имеющейся достоверной оперативной информации, в населённых пунктах Высокополье, Ивановка, Князевка и Тополиное Херсонской области, а также в Апостолове Днепропетровской области до 24:00 6 мая 2022 года Служба безопасности Украины планирует провокации с применением химического оружия для дальнейшего обвинения Вооружённых сил России", пояснил генерал-полковник в ходе брифинга 6 мая.

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По словам Мизинцева, с целью получения максимального резонанса украинская сторона не проинформировала мирных жителей об "опасности", в то время как ранее при подготовке подобных провокаций гражданское население эвакуировали из потенциально опасного района.

Ранее ФСБ задержала в Белгороде двух сторонников украинских националистов, готовивших диверсию. По данным службы, злоумышленники направляли на сайт "Миротворец" сведения о военнослужащих ВС РФ, которые принимают участие в "Операции Z".

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова
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