Благодаря их действиям украинским вооружённым силам и боевикам был нанесён серьёзный ущерб, а войска РФ получили значительное превосходство.

Мужественные действия майора Дениса Соловьёва, гвардии майора Дениса Камалетдинова, подполковника Кирилла Давыдова способствовали нанесению серьёзного урона украинским вооружённым силам и боевикам. Об их подвигах рассказали в Министерстве обороны РФ.

Так, майор Денис Соловьёв лично обнаружил и задержал языка. Диверсанта удалось допросить, были получены сведения о месте дислокации, численности и командире разведывательно-диверсионной группы неонацистов, готовящих провокацию в отношении российских подразделений. Благодаря этим данным вражеская группировка численностью 15 человек была ликвидирована.

А артиллерийский дивизион под командованием гвардии майора Дениса Камалетдинова в боях за один из населённых пунктов в зоне проведения "Операции Z" значительно снизил боевой потенциал обороняющихся украинских радикалов. Согласно информации Минобороны РФ, подразделением было уничтожено два танка, две артиллерийские батареи, четыре опорных пункта, пункт управления, 12 блокпостов, оборудованных на подступах к городу, три позиции вражеских корректировщиков огня. Продвигаясь дальше на позиции противника, Денис получил тяжёлое ранение от разорвавшегося рядом боеприпаса, но, несмотря на множественные травмы, самостоятельно оказал себе медицинскую помощь и продолжил руководить дивизионом.

Особо отличилось и подразделение подполковника Кирилла Давыдова. На его артиллерийском дивизионе был сосредоточен мощный огневой вражеский потенциал. Бригада не только смогла выйти из-под огня без потерь, но и вынудила противника отказаться от наступательных действий.