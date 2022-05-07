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Опубликовано 7 мая 2022, 01:51
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Подавил огневую точку: В Минобороны сообщили о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации на Украине

Военное ведомство, в частности, высоко оценило заслуги лейтенанта Михаила Петелина, который обнаружил опорный пункт украинских националистов и уничтожил не менее семи противников.

В Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине. Ведомство высоко оценило заслуги лейтенанта Михаила Петелина, подполковника Алексея Олькина, а также сержанта Владислава Гудкова.

Лейтенант Михаил Петелин. Фото © Минобороны РФ

Лейтенант Михаил Петелин. Фото © Минобороны РФ

Так, лейтенант Михаил Петелин обнаружил опорный пункт украинских националистов, которые атаковали военных РФ из автоматов и пулемётов. Он подавил огневую точку и уничтожил не менее семи противников. Также под его руководством взвод ликвидировал более 20 националистов и два расчёта ПТУР Javelin.

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Подполковник Алексей Олькин. Фото © Минобороны РФ

Подполковник Алексей Олькин. Фото © Минобороны РФ

А начальник бригады артиллерии подполковник Алексей Олькин осуществлял корректирование огня, в результате которого были уничтожены две РСЗО "Град" и более десяти националистов. Кроме того, спустя несколько дней под его руководством были уничтожены четыре единицы вооружения и военной техники, а также до 15 противников.

Сержант Владислав Гудков. Фото © Минобороны РФ

Сержант Владислав Гудков. Фото © Минобороны РФ

Расчёт под командованием сержанта Владислава Гудкова в ходе боя нанёс удар по позициям боевиков, в результате которого было уничтожено более десяти националистов и две боевые машины пехоты с экипажами. Такие действия позволили российским подразделениям без потерь разгромить радикалов.

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Ранее Лайф рассказывал, как раненный на Украине солдат из Забайкалья 12 дней полз к своим с гранатами в руках. Он сейчас в больнице, его навестил глава Забайкальского края Александр Осипов и отметил, что о военнослужащем уже ходят легенды в частях ВС РФ.

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Минобороны РФ

Иван Косицын
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