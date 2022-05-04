Герой "Операции Z": Раненный на Украине солдат из Забайкалья 12 дней полз к своим с гранатами в руках

Он сейчас в больнице, его навестил глава региона и отметил, что о военнослужащем уже ходят легенды в частях ВС РФ.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал о военнослужащем из села Ундино-Поселье, который получил ранение во время спецоперации на Украине, но не сдался и почти две недели полз с гранатами в руках к месту дислокации подразделений ВС РФ.

"Проведали ещё нескольких наших воинов. Один из них — Алексей Лиханов — из села Ундино-Поселье. Он настоящая легенда в наших войсках. После ранения сам оказал себе первую помощь, а после полз 12 дней с двумя гранатами в руках до расположения нашей армии. Похудел сильно, но главное — живой. Сейчас набирается сил", — отметил глава региона.