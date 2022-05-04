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Регион
Опубликовано 4 мая 2022, 15:54
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Герой "Операции Z": Раненный на Украине солдат из Забайкалья 12 дней полз к своим с гранатами в руках

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и солдат ВС РФ Алексей Лиханов. Фото © VK / Александр Осипов

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и солдат ВС РФ Алексей Лиханов. Фото © VK / Александр Осипов

Он сейчас в больнице, его навестил глава региона и отметил, что о военнослужащем уже ходят легенды в частях ВС РФ.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал о военнослужащем из села Ундино-Поселье, который получил ранение во время спецоперации на Украине, но не сдался и почти две недели полз с гранатами в руках к месту дислокации подразделений ВС РФ.

"Проведали ещё нескольких наших воинов. Один из них — Алексей Лиханов — из села Ундино-Поселье. Он настоящая легенда в наших войсках. После ранения сам оказал себе первую помощь, а после полз 12 дней с двумя гранатами в руках до расположения нашей армии. Похудел сильно, но главное — живой. Сейчас набирается сил", отметил глава региона.

Двое казаков-героев, погибших в ходе операции на Украине, посмертно представлены к орденам Мужества
Двое казаков-героев, погибших в ходе операции на Украине, посмертно представлены к орденам Мужества

Лайф не раз писал о подвигах солдат ВС РФ. Так, несмотря на огнестрельные ранения, лейтенант Максим Концов уничтожил вражеского гранатомётчика и продолжил командовать своей группой. Он пожертвовал собой, но спас своих сослуживцев. 8 апреля Концову указом президента России Владимира Путина было присвоено звание Героя России.

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Татьяна Миссуми
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