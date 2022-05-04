Двое казаков-героев, погибших в ходе операции на Украине, посмертно представлены к орденам Мужества

Владимир Туранов и Илья Соломачёв пали в боях с неонацистами в Харьковской области. Союз казаков-воинов России и Зарубежья выразил соболезнования семьям погибших героев.

Атаман ВСКО "Станица Староникольская" представительства СКВРиЗ в Удмуртии, участник специальной военной операции на Украине Владимир Туранов посмертно представлен к ордену Мужества. Об этом Лайфу сообщили представители казачьего общества. Туранов, известный по позывному Дед, погиб в боях с неонацистами под Изюмом Харьковской области.

К этой же награде посмертно представлен и походный атаман регионального отделения СКВРиЗ в Республике Хакасия сотник Илья Соломачёв. Он погиб, выполняя боевую задачу в составе штурмового подразделения казачьего отряда "Дон" на изюмском направлении.

"При боевом столкновении Илья обнаружил наблюдательный пункт ВСУ, который по его указанию был уничтожен огнём зенитной установки. Но в ответ полетели мины, одна из которой стала роковой. Лишившись командно-наблюдательного пункта, противник был дезорганизован и отброшен от окрестного села. Вражеский миномётчик был взят в плен с натовским оружием", — сообщили о подвиге сотника Солмачёва в Союзе казаков-воинов России и Зарубежья.