Двое казаков-героев, погибших в ходе операции на Украине, посмертно представлены к орденам Мужества
Владимир Туранов (слева) и Илья Соломачёв. Коллаж © VK / Казаки СКВРиЗ в Удмуртской Республике/ © skwrz.ru
Владимир Туранов и Илья Соломачёв пали в боях с неонацистами в Харьковской области. Союз казаков-воинов России и Зарубежья выразил соболезнования семьям погибших героев.
Атаман ВСКО "Станица Староникольская" представительства СКВРиЗ в Удмуртии, участник специальной военной операции на Украине Владимир Туранов посмертно представлен к ордену Мужества. Об этом Лайфу сообщили представители казачьего общества. Туранов, известный по позывному Дед, погиб в боях с неонацистами под Изюмом Харьковской области.
К этой же награде посмертно представлен и походный атаман регионального отделения СКВРиЗ в Республике Хакасия сотник Илья Соломачёв. Он погиб, выполняя боевую задачу в составе штурмового подразделения казачьего отряда "Дон" на изюмском направлении.
"При боевом столкновении Илья обнаружил наблюдательный пункт ВСУ, который по его указанию был уничтожен огнём зенитной установки. Но в ответ полетели мины, одна из которой стала роковой. Лишившись командно-наблюдательного пункта, противник был дезорганизован и отброшен от окрестного села. Вражеский миномётчик был взят в плен с натовским оружием", — сообщили о подвиге сотника Солмачёва в Союзе казаков-воинов России и Зарубежья.
Ранее Лайф писал, что два казачьих полка и несколько батальонов участвуют в "Операции Z" на Украине. В составе различных воинских формирований вместе с российскими военнослужащими участвует в спецоперации примерно четыре тысячи казаков из всех казачьих обществ и организаций РФ.