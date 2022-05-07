Пушков объяснил суть политики Запада "стратегической иррациональностью"

По мнению российского сенатора, маловероятно, что сейчас в западных странах смогут прислушаться к каким-либо разумным рассуждениям.

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление американского политолога Энн Слотер о том, что расширение НАТО углубит разногласия и изменит карту Европы. Российский сенатор усомнился в том, что к этим доводам прислушаются на Западе.

Слотер, в частности, в статье для Financial Times написала, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс перекроит карту Европы. Политолог из США высказала мнение, что принятие этих стран в блок "углубит разногласия XX века и помешает реализовать более смелые и отважные идеи о том, как достичь мира и процветания в XXI веке".