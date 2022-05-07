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Регион
Опубликовано 7 мая 2022, 04:42

Пушков объяснил суть политики Запада "стратегической иррациональностью"

По мнению российского сенатора, маловероятно, что сейчас в западных странах смогут прислушаться к каким-либо разумным рассуждениям.

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление американского политолога Энн Слотер о том, что расширение НАТО углубит разногласия и изменит карту Европы. Российский сенатор усомнился в том, что к этим доводам прислушаются на Западе.

Слотер, в частности, в статье для Financial Times написала, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс перекроит карту Европы. Политолог из США высказала мнение, что принятие этих стран в блок "углубит разногласия XX века и помешает реализовать более смелые и отважные идеи о том, как достичь мира и процветания в XXI веке".

Захарова: Финляндия и Швеция при вступлении в НАТО станут пространством противостояния с РФ
Захарова: Финляндия и Швеция при вступлении в НАТО станут пространством противостояния с РФ

"Не думаю, что к этим разумным соображениям прислушаются в западных столицах. Сейчас политика там выстраивается на основе рефлекторных импульсов и стратегической иррациональности", — высказался Пушков в телеграм-канале.

Напомним, Швеция и Финляндия планировали вступить в НАТО летом. В альянсе заявляли, что готовы быстро принять эти страны в свой состав, если получат соответствующий запрос. Россия со своей стороны предупредила государства о последствиях вступления в альянс. Позже стало известно, что страны намерены одновременно подать заявку на присоединение к НАТО уже в середине мая.

Захарова: Финляндия и Швеция при вступлении в НАТО станут пространством противостояния с РФ
Захарова: Финляндия и Швеция при вступлении в НАТО станут пространством противостояния с РФ
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ТАСС / Сергей Карпухин

Иван Косицын
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