Захарова: Финляндия и Швеция при вступлении в НАТО станут пространством противостояния с РФ

Дипломат отметила, что втягивание стран "в натовскую орбиту" уже давно грозит разбалансировкой системы европейской безопасности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Финляндия и Швеция в случае вступления в НАТО станут пространством противостояния Североатлантического альянса с Россией.

"В случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО они превратятся в пространство противостояния Североатлантического альянса с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе для наших испытанных временем добрососедских отношений. К этому ли стремятся народы Швеции и Финляндии?" — сказала она в интервью испанской газете ABC.