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Регион
Опубликовано 4 мая 2022, 22:08
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Захарова: Финляндия и Швеция при вступлении в НАТО станут пространством противостояния с РФ

Дипломат отметила, что втягивание стран "в натовскую орбиту" уже давно грозит разбалансировкой системы европейской безопасности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Финляндия и Швеция в случае вступления в НАТО станут пространством противостояния Североатлантического альянса с Россией.

"В случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО они превратятся в пространство противостояния Североатлантического альянса с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе для наших испытанных временем добрососедских отношений. К этому ли стремятся народы Швеции и Финляндии?" — сказала она в интервью испанской газете ABC.

Дипломат даже обратилась к "соседям Северной Европы" с предупреждением. По её словам, их втягивание "в натовскую орбиту" уже довольно давно грозит разбалансировкой системы европейской безопасности.

Sabah: НАТО распадётся в случае вступления в альянс Финляндии и Швеции
Sabah: НАТО распадётся в случае вступления в альянс Финляндии и Швеции

Напомним, что Швеция и Финляндия планировали вступить в НАТО летом. В самом альянсе заявляли, что готовы быстро принять эти страны в свой состав, если получат соответствующий запрос. Россия со своей стороны предупредила государства о последствиях вступления в альянс. Позже стало известно, что Финляндия и Швеция намерены одновременно подать заявку на вступление в НАТО уже в середине мая.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Николь Вербер
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