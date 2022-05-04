ВС России 5–7 мая прекратят боевые действия у "Азовстали" для эвакуации мирных жителей

Военные уйдут на безопасное расстояние и обеспечат вывод людей в любых избранных ими направлениях — как на территорию России, так и в подконтрольные киевским властям районы.

Вооружённые силы России с 08:00 до 18:00 по Москве 5, 6 и 7 мая прекратят боевые действия и откроют гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с территории "Азовстали". Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию Минобороны РФ.

"В соответствии с решением руководства РФ, исходя из гуманных принципов, ВС России с 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 и 7 мая 2022 года открывают гуманитарный коридор с территории металлургического комбината "Азовсталь" для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о нахождении которых в подземных сооружениях комбината в очередной раз заявляют киевские власти", — отмечается в сообщении.

В указанное время ВС РФ и формирования Донецкой Народной Республики в одностороннем порядке прекратят любые боевые действия. Подразделения уйдут на безопасное расстояние и обеспечат вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях — как на территорию России, так и в подконтрольные киевским властям районы.