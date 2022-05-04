Шойгу рассказал о новых попытках ВС России убедить боевиков на "Азовстали" сдаться
Всем добровольно покинувшим бункеры предприятия в Мариуполе гарантируется сохранение жизни и соблюдение норм международного права.
Российские военные продолжают уговаривать националистов, занявших "Азовсталь" в Мариуполе, добровольно сложить оружие и выпустить мирных граждан. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания, подчеркнув, что противник надёжно блокирован на предприятии бойцами ВС РФ.
"В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего остатки боевиков, находящиеся в промзоне завода "Азовсталь", надёжно блокированы по всему периметру данной территории. Неоднократные предложения к националистам выпустить мирных жителей и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения в соответствии с нормами международного права ими проигнорированы. Продолжаем эти попытки", — уточнил он.
Ранее Лайф писал, что гуманитарный координатор ООН Оснат Лубрани признала, что людей с "Азовстали" не вывозили насильно в Россию. Чиновница подчеркнула, что все 30 человек, которые отказались ехать на территорию Украины и пожелали отправиться в Россию, сделали это по собственной воле. При этом в организации не знают, сколько ещё мирных жителей находится на территории мариупольского завода, часть которого контролируют украинские силовики.
ТАСС / Спринчак Валентин