СКР установил причастность командира ВСУ Майстренко к обстрелу маршрутки в Донецке

По версии следствия, он отдал заведомо преступный приказ, в результате которого девять мирных жителей были ранены, а один убит.

Следственный комитет России обнаружил, что к обстрелу Донецка, в ходе которого пострадали мирные граждане, причастен командир ВСУ Алексей Майстренко. Информация об этом появилась в телеграм-канале ведомства.

"Возбуждено уголовное дело в отношении командира 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины полковника Алексея Майстренко, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ", — указано в сообщении.