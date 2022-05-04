СКР установил причастность командира ВСУ Майстренко к обстрелу маршрутки в Донецке
Полковник ВСУ Алексей Майстренко. Фото © Telegram / "Трибунал"
По версии следствия, он отдал заведомо преступный приказ, в результате которого девять мирных жителей были ранены, а один убит.
Следственный комитет России обнаружил, что к обстрелу Донецка, в ходе которого пострадали мирные граждане, причастен командир ВСУ Алексей Майстренко. Информация об этом появилась в телеграм-канале ведомства.
"Возбуждено уголовное дело в отношении командира 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины полковника Алексея Майстренко, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ", — указано в сообщении.
Следствие установило, что 4 мая 2022 года бойцы 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, повинуясь заведомо преступному приказу Алексея Майстренко, а также иных должностных лиц украинского Министерства обороны, совершили обстрел гражданской инфраструктуры в Кировском районе Донецка. Под огонь попало маршрутное такси, в результате чего девять пассажиров были ранены, а один погиб. В данный момент СК устанавливает других лиц, которые имели отношение к этому преступлению.
Напомним, что полковник Алексей Майстренко фигурирует и в других уголовных делах: он "прославился" тем, что прикрывался мирными жителями Донбасса, а также отдавал преступные приказы по обстрелу гражданских.