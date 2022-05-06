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Опубликовано 6 мая 2022, 11:49

Улицу в Махачкале назвали в честь погибшего на Украине офицера-десантника Гаджимагомедова

Отец героя выразил надежду, что люди, видя это название, будут поддерживать традиционные ценности и дорожить единством в стране.

Торжественная церемония в Махачкале. Видео © LIFE

Улице Джигитской в Махачкале присвоили имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который подорвал себя и вражеских солдат, исполняя воинский долг в рамках "Операции Z" на Украине.

В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер Дагестана Муслим Телякавов, мэр Махачкалы Салман Дадаев, а также родители и вдова Нурмагомеда. Мероприятие началось с фильма о жизни героя, а после выступил градоначальник, рассказавший о подвиге Гаджимагомедова.

"Все, кто здесь собрался, помнят подвиги наших соотечественников со времён Великой Отечественной войны. Также мы будем хранить память о подвиге Нурмагомеда. Сегодня мы лишь запускаем серию мероприятий в его честь", — сказал Дадаев.

  • Торжественная церемония в Махачкале. Фото © Предоставлено LIFE
    Торжественная церемония в Махачкале. Фото © Предоставлено LIFE
  • Участники торжественной церемонии в Махачкале. Фото © Предоставлено LIFE
    Участники торжественной церемонии в Махачкале. Фото © Предоставлено LIFE
  • Торжественная церемония в Махачкале. Фото © Предоставлено LIFE
    Торжественная церемония в Махачкале. Фото © Предоставлено LIFE
  • Торжественная церемония в Махачкале. Фото © Предоставлено LIFE
    Торжественная церемония в Махачкале. Фото © Предоставлено LIFE
  • Торжественная церемония в Махачкале. Фото © Предоставлено LIFE
    Торжественная церемония в Махачкале. Фото © Предоставлено LIFE
  • Участники торжественной церемонии в Махачкале. Фото © Предоставлено LIFE
    Участники торжественной церемонии в Махачкале. Фото © Предоставлено LIFE
  • Участники торжественной церемонии в Махачкале. Фото © Предоставлено LIFE
    Участники торжественной церемонии в Махачкале. Фото © Предоставлено LIFE
  • Участники торжественной церемонии в Махачкале. Фото © Предоставлено LIFE
    Участники торжественной церемонии в Махачкале. Фото © Предоставлено LIFE
  • Табличка с именем Нурмагомеда Гаджимагомедова. Фото © Предоставлено LIFE
    Табличка с именем Нурмагомеда Гаджимагомедова. Фото © Предоставлено LIFE
  • Торжественная церемония в Махачкале. Фото © Предоставлено LIFE
    Торжественная церемония в Махачкале. Фото © Предоставлено LIFE
  • Торжественная церемония в Махачкале. Фото © Предоставлено LIFE
    Торжественная церемония в Махачкале. Фото © Предоставлено LIFE

Торжественная церемония в Махачкале. Фото © Предоставлено LIFE

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Также в ходе мероприятия выступил отец Героя России Энгельс Гаджимагомедов. Он выразил благодарность за присвоение имени его сына одной из улиц Махачкалы и предложил увековечить слова Владимира Путина: "Я лакец, я дагестанец…".

"Улица в самом прекрасном городе Кавказа. Это печальная весть, но теперь его имя будет всегда жить с нами. Мечтал ли о таком Нурмагомед? Нет, он был скромный, никогда не стремился к славе и ставил целью защищать народ, нести мир туда, где злые силы, не подпуская их к нашей Родине", — отметил Гаджимагомедов.

Он выразил надежду, что люди, видя название улицы и имя Нурмагомеда, будут поддерживать традиционные ценности и дорожить единством в стране. Гаджимагомедов также отметил, что герои живут среди простого народа, и хотел бы, чтобы подрастающее поколение ставило себе в пример имена именно таких героев, а не кумиров с экрана или из фильмов.

"Не мог поступить иначе": Родители Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова поделились воспоминаниями о сыне
"Не мог поступить иначе": Родители Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова поделились воспоминаниями о сыне

Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил о присвоении лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову первого звания Героя России за спецоперацию на Украине, к сожалению, посмертно. Он получил тяжёлое ранение, но сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Позже семье офицера-десантника вручили звезду Героя России, а в Дагестане высадили деревья в память о Гаджимагомедове.

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Николь Вербер
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