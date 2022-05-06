Улицу в Махачкале назвали в честь погибшего на Украине офицера-десантника Гаджимагомедова
Отец героя выразил надежду, что люди, видя это название, будут поддерживать традиционные ценности и дорожить единством в стране.
Торжественная церемония в Махачкале. Видео © LIFE
Улице Джигитской в Махачкале присвоили имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который подорвал себя и вражеских солдат, исполняя воинский долг в рамках "Операции Z" на Украине.
В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер Дагестана Муслим Телякавов, мэр Махачкалы Салман Дадаев, а также родители и вдова Нурмагомеда. Мероприятие началось с фильма о жизни героя, а после выступил градоначальник, рассказавший о подвиге Гаджимагомедова.
"Все, кто здесь собрался, помнят подвиги наших соотечественников со времён Великой Отечественной войны. Также мы будем хранить память о подвиге Нурмагомеда. Сегодня мы лишь запускаем серию мероприятий в его честь", — сказал Дадаев.
Также в ходе мероприятия выступил отец Героя России Энгельс Гаджимагомедов. Он выразил благодарность за присвоение имени его сына одной из улиц Махачкалы и предложил увековечить слова Владимира Путина: "Я лакец, я дагестанец…".
"Улица в самом прекрасном городе Кавказа. Это печальная весть, но теперь его имя будет всегда жить с нами. Мечтал ли о таком Нурмагомед? Нет, он был скромный, никогда не стремился к славе и ставил целью защищать народ, нести мир туда, где злые силы, не подпуская их к нашей Родине", — отметил Гаджимагомедов.
Он выразил надежду, что люди, видя название улицы и имя Нурмагомеда, будут поддерживать традиционные ценности и дорожить единством в стране. Гаджимагомедов также отметил, что герои живут среди простого народа, и хотел бы, чтобы подрастающее поколение ставило себе в пример имена именно таких героев, а не кумиров с экрана или из фильмов.
Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил о присвоении лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову первого звания Героя России за спецоперацию на Украине, к сожалению, посмертно. Он получил тяжёлое ранение, но сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Позже семье офицера-десантника вручили звезду Героя России, а в Дагестане высадили деревья в память о Гаджимагомедове.
LIFE