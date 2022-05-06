Улицу в Махачкале назвали в честь погибшего на Украине офицера-десантника Гаджимагомедова

Отец героя выразил надежду, что люди, видя это название, будут поддерживать традиционные ценности и дорожить единством в стране.

Торжественная церемония в Махачкале. Видео © LIFE

Улице Джигитской в Махачкале присвоили имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который подорвал себя и вражеских солдат, исполняя воинский долг в рамках "Операции Z" на Украине.

В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер Дагестана Муслим Телякавов, мэр Махачкалы Салман Дадаев, а также родители и вдова Нурмагомеда. Мероприятие началось с фильма о жизни героя, а после выступил градоначальник, рассказавший о подвиге Гаджимагомедова.

"Все, кто здесь собрался, помнят подвиги наших соотечественников со времён Великой Отечественной войны. Также мы будем хранить память о подвиге Нурмагомеда. Сегодня мы лишь запускаем серию мероприятий в его честь", — сказал Дадаев.























Также в ходе мероприятия выступил отец Героя России Энгельс Гаджимагомедов. Он выразил благодарность за присвоение имени его сына одной из улиц Махачкалы и предложил увековечить слова Владимира Путина: "Я лакец, я дагестанец…".

"Улица в самом прекрасном городе Кавказа. Это печальная весть, но теперь его имя будет всегда жить с нами. Мечтал ли о таком Нурмагомед? Нет, он был скромный, никогда не стремился к славе и ставил целью защищать народ, нести мир туда, где злые силы, не подпуская их к нашей Родине", — отметил Гаджимагомедов.