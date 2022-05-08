5 секретов российских танков на Украине, поставивших в тупик американцев Оглавление Танковые бои на Украине в 2022 году или звёздный час автомата заряжания Характеристики Т-72, Т-80 и Т-90М Танки России на Украине Противотанковый ракетный комплекс "Джавелин" Проходимость танков России Дайте танк. Ещё один Некоторые танки оказались настолько хороши, что силы США и НАТО в ближайшее время будут вынуждены пересмотреть правила боя и переработать вооружения. 90830 90830 Танк Т-90М. Обложка © Wikipedia

Танковые бои на Украине в 2022 году или звёздный час автомата заряжания

В начале мая американское военное издание Task & Purpose серьёзно просело в репутации, выдав "аналитику", согласно которой возможности российских танков преувеличены. Правда, они всё перепутали: и картинки, и названия танков, и характеристики. Попытка приподнять завесу тайны над российскими машинами американцев никуда не привела, однако причины их эффективности давно известны.

Особенно много хлопот ВСУ доставляет танковая карусель. Эта тактика представляет собой полное переосмысление роли тяжёлой боевой техники на театре военных действий. Сегодня танк — это манёвренная, хорошо защищённая огневая точка, и танковая карусель — главное тому подтверждение. Эта тактика отработана Российской армией ещё в Сирии и не раз закреплена на учениях и занятиях по боевой подготовке.

Танковая карусель позволяет непрерывно вести огонь по противнику как с места, так и в движении. Пока первый танк ведёт огонь по позициям противника, экипаж второго танка загружает боекомплект и готовится произвести выстрел. Боевых Т-72Б3 или Т-80БВМ в такой карусели может быть задействовано от трёх до девяти — и больше, в зависимости от масштаба операции. Стрельба нон-стоп достигается за счёт быстрого автомата заряжания — скорость перезарядки у отечественных танков — всего шесть секунд.

Танк Т-80БВМ. Фото © Wikipedia

Можно бить по предполагаемой позиции недруга хоть полчаса, хоть час подряд. Выходов у вероятного противника не так много: выдать себя огнём или погибнуть под градом огня. Танковая карусель даёт возможность перераспределять нагрузку на танк и экипаж, повышает выживаемость тяжёлой техники на поле боя.

Характеристики Т-72, Т-80 и Т-90М

Т-72Б3 на сегодняшний день — главная боевая машина сухопутных войск. Это усовершенствованная версия Т-72Б. "Бэшка" оснащается пушкой 2А46М-5-01. Благодаря орудию с улучшенной баллистикой и новым бронебойным подкалиберным снарядом "Свинец" дальность стрельбы Т-72Б3 на 20% выше, чем у предыдущей версии танка, и позволяет поражать цели на удалении до шести километров. В танковой карусели Т-73Б3 и ещё более современные версии Б3М могут выполнять роль снайпера.

Роль "загонщика" для вражеской бронетехники выполняет Т-80БВМ — глубоко модернизированный танк семейства Т-80. Помимо газотурбинного двигателя мощностью 1300 лошадиных сил машина укомплектована современным оборудованием — комплексом управляемого вооружения "Рефлекс", многоканальным прицелом наводчика "Сосна-У", стабилизатором вооружения, что позволяет сохранять точность стрельбы при работе в движении. По своим огневым возможностям Т-80БВМ идентичен Т-72Б3, однако машина отличается гораздо большей скоростью — по шоссе танк разгоняется до 80 километров в час.

Т-72Б3. Фото © Wikipedia

Т-90М "Прорыв" — третий танк из списка самых тяжеловооружённых боевых машин Российской армии. Боевая масса Т-90М составляет 48 тонн. Главная жемчужина танка — башенный модуль с многослойной бронезащитой, а также улучшенная всепогодная система управления огнём и переработанным автоматом заряжания. "Прорыв" комплектуется гладкоствольной 125-миллиметровой пушкой 2А46М-4, а также новейшими системами инфракрасного наведения и обнаружения целей. Стреляет как обычными снарядами, так и управляемыми реактивными снарядами ПТУР. Система управления огнём и система жизнеобеспечения — из танка четвёртого поколения.

Танки России на Украине

Современным боевым машинам, которые котируются не только в России, но и у зарубежных военных, противостоят морально устаревшие украинские Т-64 из середины 60-х годов и Т-80УД из 70-х. Когда-то они были хороши, но в изменившемся мире с большим количеством противотанкового вооружения эти танки безнадёжно устарели. В 70-х, к примеру, считалось, что от попадания кумулятивного снаряда не спасёт даже современная многослойная броня, а подвижность танка в бою не является, в случае чего, решающим фактором.

Аналитики Task & Purpose отмечают, что технологический потенциал российских танков "не использован до конца". И в этом они правы: на отечественных машинах массово не применяется комплекс активной защиты "Арена", большая часть танков успешно используется сухопутными войсками и без него.

Противотанковый ракетный комплекс "Джавелин"

Другая причина удивления аналитиков Task & Purpose — многослойная защита российских Т-72Б3 и Т-90. Американские специалисты изучили боевое применение российских танков на Украине и пришли к выводу, что машины намного крепче, чем считалось изначально. Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90М очень хорошо защищены: бортовые экраны корпуса с модулями динамической защиты "Реликт" и решётчатыми экранами повышают защищённость на 30%.

Сюрпризом для американских аналитиков стал и советский модульный комплекс динамической защиты "Контакт-5". Применение "кирпичиков" со взрывчаткой позволило несколько десятков раз нейтрализовать атаки управляемых ракет "Джавелин" и NLAW. Любопытно, что "Контакт-5" оказался способен противостоять американским ПТРК не только в режиме "прямой стрельбы", но и без проблем сработал при попадании ракеты в корпус сверху. Один из самых показательных эпизодов произошёл под конец штурма Мариуполя: шведский гранатомёт NLAW не пробил российский танк, хотя по Т-72Б3 стреляли в упор.

Проходимость танков России

Отдельно аналитики Task & Purpose отмечают "реактивные" танки Т-80БВМ. Боевые машины этой серии ещё с советских времён называют на Западе не иначе как "танками Ла-Манша", подразумевая, что за двое суток те могут дойти до пролива. Т-80БВМ оснащён газотурбинным 1250-сильным двигателем, обеспечивающим быстрый старт, а также высокую скорость и манёвренность в экстремальных условиях, по сути, безотказным даже в арктических условиях. Если раньше говорили "танки грязи не боятся”, сегодня следует говорить "танки не боятся суровых условий и экстремальных температур". К этому стоит прибавить возможность дальних бросков без дозаправки, минимальное время приведения в боевую готовность.

Дайте танк. Ещё один

Американские аналитики отмечают, что в апреле Российская армия могла приступить к тестированию роботизированного комплекса "Штурм". Официальные характеристики машины ещё не известны, однако уже есть сведения, что танк построен на базе Т-72. Однако от советского танка "Штурм" унаследовал только шасси — система управления вооружением, по мнению аналитиков из США, будет совершенно иной и приблизится по своим возможностям к танку Т-14 "Армата". Любопытно, что американские эксперты уверены: в перспективе "Штурм" получит крупное артиллерийское короткоствольное орудие калибра 152-мм, с помощью которого робот сможет разрушать даже серьёзные укрепления: бетонные бункеры, здания или штабы противника, а корректировка огня будет проводиться встроенным беспилотником.

В качестве базового орудия "Штурма" может быть выбрана укороченная 125-миллиметровая пушка Д-414 с пониженной баллистикой. Противопехотная модификация машины может получить иной состав вооружения — вместо пушки на неё может быть установлено несколько реактивных огнемётов РПО-2 "Шмель-М" и крупнокалиберный пулемёт. Система защиты "Штурма" будет идентична той, что на танках Т-90М.

Аналитики Task & Purpose отмечают, что если "Штурм" действительно доведут до серийного производства, то российские сухопутные войска получат машину, "которой нет и в перспективе не появится ни у одной армии мира".

T-90M. Фото © Shutterstock Какой российский танк в США считают наиболее опасным? 0 Т-72Б3 Т-80БВМ Т-90М Т-34

Авторы Сергей Андреев