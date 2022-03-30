Почему гранатомёты NLAW оказались бесполезны против Т-72 на Украине Оглавление Не попал в броню Есть "Контакт" Что такое динамическая защита танка и для чего она нужна Ракета против танка Российская боевая техника, принимающая участие в "Операции Z" на самых опасных направлениях, оказалась более надёжной, чем привыкли считать зарубежные аналитики. 46218 46218 Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Не попал в броню

2 марта во время брифинга о ходе "Операции Z" в Донбассе представитель Минобороны Игорь Конашенков впервые заявил, что в ходе боя российский танк был атакован американской ПТУР "Джавелин". Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел и, убедившись в исправности техники, уничтожил ещё два танка противника. С тех пор прошло немало времени. И 29 марта в проукраинских телеграм-каналах появилось видео с якобы обстрелом российского танка в Мариуполе. На кадрах, которые тиражируют проукраинские телеграм-каналы, видно, что срабатывает динамическая защита танка, а реактивная граната из NLAW уходит в сторону. Американские эксперты, изучившие запись, уже сформулировали своё мнение о надёжности российской военной техники, и их выводы могут расстроить тех, кто привык к "цифровым перемогам" ВСУ.

Неудачная попытка уничтожить танк Т-72Б

Любопытно, что танк атакуется не в боковую проекцию и даже не в борт, а в самое защищённое место — заднюю часть, где находится двигатель, редуктор (так называемая гитара), а также часть автомата заряжания (механизм подъёма кассет) и антенна для связи. При этом ракета NLAW уходит аккурат в боковой блок с динамической защитой. Американский эксперт по бронетехнике, ветеран "Бури в пустыне" Блэр Коул изучил кадры поражения танка и сделал вывод, что списывать со счетов советские танки ещё рано.

Т-72Б — это неплохая машина, которая хорошо показала себя в десятках самых разных конфликтов. Такого объёма данных по надёжности систем и узлов, наверное, больше никто не накопил. Это один из самых массовых танков в современной истории Блэр Коул Американский эксперт по бронетехнике, ветеран "Бури в пустыне"

Есть "Контакт"

Боевая машина, которая попала под обстрел боевиков "Азова" и продолжила движение, не заметив выстрела из гранатомёта, спроектирована ещё в СССР. Это танк Т-72Б. Его особенностями стали комплекс управляемого вооружения 9К120 "Свирь", новый, более мощный двигатель В-84 и система управления огнём 1А40. Штатная пушка 2А46 была заменена на пусковую установку 2А46М. Поработали и над бронированием. Машина, появившаяся в середине 1980-х, получила более плотное и качественное бронирование верхней лобовой детали и новую башню с наполнителем типа "рассеивающие листы". В 1989 году Т-72Б пережил ещё одну модернизацию. Машина получила башню со встроенной динамической защитой "Контакт-5", а также изменённую верхнюю лобовую деталь, которая защищала экипаж от пробития перспективными боеприпасами США и НАТО.

Сам по себе "Контакт-5" — чистый кошмар маршала Бабаджаняна, выступавшего за то, чтобы на танке "не было ни грамма взрывчатки". Это модульный комплекс динамической защиты второго поколения, который представляет из себя взрывчатку с направленным действием: как только снаряд или ракета касается контейнера, устройство срабатывает и выстреливает наружу. На советских танках эта динамическая защита появилась ещё в 1986 году. Главным предназначением "Контакта-5" стала "защита от перспективных, кумулятивных и подкалиберных боеприпасов" вероятного противника.

Этот тип защиты устанавливается почти на все советские и российские танки: Т-72Б, Т-72Б3, Т-80У, Т-90, Т-90А и Т-90С. Точные характеристики "Контакта-5" неизвестны, однако, по некоторым данным, комплекс "минимум вдвое снижает эффективность современных противотанковых ракет", рассеивая кумулятивную струю и лишая боеприпас возможности прожигать металл. Первая и самая известная (до сегодняшнего дня) встреча российского танка с оружием стандарта НАТО — это выстрел по танку Т-90А из комплекса TOW в Сирии. Тогда именно "Контакт-5" спас машину от уничтожения, а экипаж получил возможность выбраться. Танк был эвакуирован, отремонтирован и заново отправлен в бой.

Попытка уничтожить танк Т-90А в Сирии

Что такое динамическая защита танка и для чего она нужна

Динамическая защита "Контакт-5" — это "секретная мозаика", которая состоит из отдельных элементов. Они монтируются поверх внешней брони танка специальным образом и под специальным углом, чтобы защитить машину от обстрела любыми снарядами. Конструктивно каждая коробочка блока динамической защиты — это примерно 300 граммов тротила. И детонирует взрывчатка в ответ на любое вмешательство. "Контакт-5" защищает танк не только от ракет NLAW и Javelin, но и обеспечивает защиту машины при обстреле любыми типами боеприпасов — от фугасных до зажигательных.

В 2006 году появилась новость о том, что на смену "Контакту-5" придёт более совершенная динамическая защита "Реликт". Год спустя журнал Jane’s International Defence Review опубликовал материал, в котором аналитик Ричард Огоркиевич констатировал, что "тяжёлая броня российских танков" практически непробиваема в современном бою. Он отметил, что "Контакт-5" оказался неуязвим не только для гранатомётов, но и для снарядов M829A1 с сердечником из обеднённого урана (ОУ), которые использовались в 120-миллиметровых пушках танка США M1 Abrams.

Ракета против танка

Бывший внештатный аналитик исследовательской лаборатории компании L3 Technologies Майкл Доррен отметил, что после этого случая производителям оружия придётся объясняться с потенциальными клиентами и инвесторами из-за неэффективности вооружений.

Вне всякого сомнения, этот случай, как и многие другие, будут анализировать. Эффективность западного оружия против российской техники оказалась, скажем так, значительно преувеличена, поэтому разработчикам в ближайшее время придётся дать ответ, почему их оружие не может эффективно применяться даже против советских систем защиты Майкл Доррен Бывший внештатный аналитик американской компании L3 Technologies

Комментируя видео с попыткой уничтожения российского танка, предположительно, в Мариуполе, Доррен отметил, что новые комплексы защиты "Реликт" для танков Т-72Б3 и Б3М, а также встроенная "подшовная" броня "Малахит" на танках Т-14 "Армата" сводят к минимуму риск уничтожения российских танков боеприпасами любого типа "в обозримом будущем".

Какой танк России считается самым защищённым? 0 Т-72Б3М Т-80БВМ Т-90С Т-14 "Армата"

Авторы Евгений Самарин