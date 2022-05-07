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Опубликовано 7 мая 2022, 08:37
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МО РФ: ВС России уничтожили скопление иностранной военной техники под Харьковом

Колонна располагалась в районе железнодорожной станции Богодухов. Также выведено из строя 48 единиц вооружения, а за ночь поражено 18 украинских военных объектов.

Вооружённые силы РФ уничтожили партию военной техники США и других западных стран в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России — генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран военной техники", — сказал он.

По словам представителя министерства, также выведено из строя 48 единиц вооружения и военной техники. За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией ВС РФ поражено 18 украинских военных объектов.

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Ранее сотрудники Росгвардии ликвидировали лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области. Вооружённая группа противников скрытно продвигалась в лесистой местности в сторону позиций российских войск, однако спецназ не дал ей пройти, сообщили в ведомстве.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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