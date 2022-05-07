СК РФ расследует использование украинскими националистами людей в качестве живых щитов
В ведомстве добавили, что Минобороны России позднее предоставит сведения о новых преступлениях представителей киевского режима в отношении мирного населения.
Следователи СК РФ намерены расследовать факт использования украинскими националистами в Харьковской области людей в качестве живого щита. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Следователями СК России будут приобщены соответствующие документы к материалам уголовных дел о преступлениях киевского режима и приняты меры к установлению всех лиц, причастных к совершению преступлений в отношении мирного населения", — говорится в сообщении.
В СК добавили, что ведомство также запросит у Минобороны России сведения о других преступлениях, совершённых представителями киевского режима в отношении не участвующих в боевых действиях граждан.
Ранее в СКР изъявили намерение изучить видео с пытками российского военнопленного грузинским наёмником на Украине. На кадрах боец ВСУ принуждает солдата РФ повторять оскорбительные высказывания в адрес Родины.