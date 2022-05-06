СКР изучит видео с пытками российского военнопленного грузинским наёмником на Украине
На кадрах боец ВСУ принуждает солдата РФ повторять оскорбительные высказывания в адрес родины.
Следственный комитет РФ в рамках расследования уголовного дела выяснит обстоятельства издевательства грузинского наёмника над пленным российским военнослужащим на Украине, сообщили в пресс-службе СК.
"В соцсети была опубликована видеозапись, на которой грузинский наёмник на Украине избивает пленного российского военнослужащего, пытаясь заставить его произнести оскорбительные фразы в адрес России и руководства страны. Очевидно, что подобное поведение является нарушением требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными", — заявили в ведомстве.
Российские следователи намерены установить лиц, причастных к данному преступлению.
Ранее Лайф сообщал, что на Украине ликвидировали датского наёмника. Его родственники уже связались с украинским посольством. Транспортировку тела на родину возьмёт на себя Копенгаген.
Telegram / SHOT