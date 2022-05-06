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Регион
Опубликовано 6 мая 2022, 07:34
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СКР изучит видео с пытками российского военнопленного грузинским наёмником на Украине

На кадрах боец ВСУ принуждает солдата РФ повторять оскорбительные высказывания в адрес родины.

Следственный комитет РФ в рамках расследования уголовного дела выяснит обстоятельства издевательства грузинского наёмника над пленным российским военнослужащим на Украине, сообщили в пресс-службе СК.

"В соцсети была опубликована видеозапись, на которой грузинский наёмник на Украине избивает пленного российского военнослужащего, пытаясь заставить его произнести оскорбительные фразы в адрес России и руководства страны. Очевидно, что подобное поведение является нарушением требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными", — заявили в ведомстве.

Российские следователи намерены установить лиц, причастных к данному преступлению.

СКР установил имена 24 наёмников "Грузинского легиона", воюющих на Украине
СКР установил имена 24 наёмников "Грузинского легиона", воюющих на Украине

Ранее Лайф сообщал, что на Украине ликвидировали датского наёмника. Его родственники уже связались с украинским посольством. Транспортировку тела на родину возьмёт на себя Копенгаген.

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Telegram / SHOT

Виктория Дитрих
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