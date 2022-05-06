СКР изучит видео с пытками российского военнопленного грузинским наёмником на Украине

На кадрах боец ВСУ принуждает солдата РФ повторять оскорбительные высказывания в адрес родины.

Следственный комитет РФ в рамках расследования уголовного дела выяснит обстоятельства издевательства грузинского наёмника над пленным российским военнослужащим на Украине, сообщили в пресс-службе СК.

"В соцсети была опубликована видеозапись, на которой грузинский наёмник на Украине избивает пленного российского военнослужащего, пытаясь заставить его произнести оскорбительные фразы в адрес России и руководства страны. Очевидно, что подобное поведение является нарушением требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными", — заявили в ведомстве.

Российские следователи намерены установить лиц, причастных к данному преступлению.