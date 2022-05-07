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Регион
Опубликовано 7 мая 2022, 07:48
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Григорий Лепс посетил раненных в ходе "Операции Z" на Украине военных

Артист пожелал всем скорейшего выздоровления и подарил диски со своими песнями и автографом, а после расписался на гитаре, где уже есть несколько подписей побывавших в госпитале исполнителей.

Григорий Лепс посетил раненных в ходе спецоперации военных. Видео © Минобороны РФ

Заслуженный артист России, певец и композитор Григорий Лепс посетил военный клинический госпиталь, где проходят лечение и реабилитацию раненные в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащие. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Артист пообщался с военными, пожелал всем скорейшего выздоровления, подарил диски со своими песнями и автографом. По старой традиции медицинского учреждения Лепс также оставил подпись на гитаре, на которой ранее расписались артисты, побывавшие в гостях у военных медиков.

"Не приехать я не мог, нашёл возможность. Бойцам здоровья, а врачам — как можно меньше работы. Спасибо им огромное за их работу, труды и героизм. Желаю счастья, здоровья и скорейшего возвращения домой", — сказал артист после посещения раненых.

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Ранее Григорий Лепс заявил о готовности дать концерт в зоне спецоперации в Донбассе. Директор исполнителя песен "Самый лучший день" и "Рюмка водки на столе" отметил, что артист будет не прочь выступить перед российскими военными, если ему поступит такое предложение.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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