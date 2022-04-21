Лепс заявил о готовности дать концерт в зоне спецоперации в Донбассе

Директор исполнителя песен "Самый лучший день" и "Рюмка водки на столе" отметил, что артист будет не прочь выступить перед российскими военными, если ему поступит такое предложение.

Известный певец Григорий Лепс готов поехать в зону спецоперации в Донбассе, чтобы дать концерт перед российскими военными. Об этом сообщил концертный директор артиста Владимир Урюпин.