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Опубликовано 21 апреля 2022, 15:04

Лепс заявил о готовности дать концерт в зоне спецоперации в Донбассе

Григорий Лепс. Обложка © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Григорий Лепс. Обложка © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Директор исполнителя песен "Самый лучший день" и "Рюмка водки на столе" отметил, что артист будет не прочь выступить перед российскими военными, если ему поступит такое предложение.

Известный певец Григорий Лепс готов поехать в зону спецоперации в Донбассе, чтобы дать концерт перед российскими военными. Об этом сообщил концертный директор артиста Владимир Урюпин.

"Конечно, готов. И поедет, если позовут", — отметил он в комментарии "Газете.ru".

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Ранее Лайф рассказывал, что для раненных в ходе "Операции Z" военнослужащих выступил Дмитрий Певцов. Творческая встреча под названием "Лучшим воинам мира" прошла в Одинцовском военном клиническом госпитале. Артист отметил, что там находятся те, кто "занимается спасением России". Также российских солдат поддержал известный актёр Сергей Безруков и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.

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Наталья Демьянова
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