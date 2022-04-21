Лепс заявил о готовности дать концерт в зоне спецоперации в Донбассе
Григорий Лепс. Обложка © ТАСС / Дмитрий Коробейников
Директор исполнителя песен "Самый лучший день" и "Рюмка водки на столе" отметил, что артист будет не прочь выступить перед российскими военными, если ему поступит такое предложение.
Известный певец Григорий Лепс готов поехать в зону спецоперации в Донбассе, чтобы дать концерт перед российскими военными. Об этом сообщил концертный директор артиста Владимир Урюпин.
"Конечно, готов. И поедет, если позовут", — отметил он в комментарии "Газете.ru".
Ранее Лайф рассказывал, что для раненных в ходе "Операции Z" военнослужащих выступил Дмитрий Певцов. Творческая встреча под названием "Лучшим воинам мира" прошла в Одинцовском военном клиническом госпитале. Артист отметил, что там находятся те, кто "занимается спасением России". Также российских солдат поддержал известный актёр Сергей Безруков и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.