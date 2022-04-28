Депутат Бородай заверил, что украинских националистов ждёт военный трибунал

Бойцы Незалежной виновны в убийствах мирных жителей, использовании граждан в качестве живых щитов, а также в совершении преступлений против российских военнослужащих.

В ходе спецоперации РФ на Украине выявились грубейшие нарушения, которые неонацистские формирования и иностранные наёмники допустили в отношении международного права. Об этом в беседе с РИА ФАН сообщил депутат Госдумы, руководитель Союза добровольцев Донбасса Москвы Александр Бородай.

По его словам, националисты виновны в убийствах мирных жителей, их использовании в качестве живых щитов, а также в совершении преступлений против российских военнослужащих.

"На Украине сейчас воюют с нами очевидные преступники, поэтому их надо судить. Как только операция завершится, после этого последуют суды и военные трибуналы, потому что нацисты и до боевых действий, и в ходе спецоперации совершили ряд тяжелейших преступлений против украинского народа и российских военнослужащих", — заявил Бородай.

Депутат подчеркнул, что расследование преступлений и вынесение судебных приговоров неонацистам — одна из основных целей "Операции Z" на Украине. В том числе это касается провокаций в отношении российских ВС через соцсети и иностранные СМИ.