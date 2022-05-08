Пленный полковник Баранюк рассказал, что обороной Мариуполя руководил нацгвардеец
По словам военного, сначала такая иерархия его смутила, однако в полученную им "линию обороны" руководитель бригады "не вмешивался".
Обороной Мариуполя и военными руководил комбриг Национальной гвардии Украины. Об этом рассказал пленный командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк, видео допроса которого опубликовало РИА "Новости".
"Периодически приезжал батальон "Азов", организационно входит в структуру 12-й бригады Национальной гвардии. Изначально штаб обороны Мариуполя находился в районе центра города. Потом он переехал на "Азовсталь". Я туда приезжал для различных координационных моментов, связанных с взаимодействием и с совместной определённой работой. Вот на этом строилась наша совместная работа", — рассказал Баранюк.
По его словам, командир 12-й бригады организационно был назначен начальником обороны Мариуполя, от которого Баранюк и должен был получать приказы. Пленный добавил, что сначала такая иерархия его смутила, однако в полученную им "линию обороны" руководитель бригады "не вмешивался".
Ранее пленный комбриг ВСУ Баранюк заявил, что Киев не должен воевать до последнего украинца. Властям Незалежной, считает сдавшийся полковник, следует дружить с соседними странами, ведь это залог её мирного существования и процветания.
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