Пленный полковник Баранюк рассказал, что обороной Мариуполя руководил нацгвардеец

По словам военного, сначала такая иерархия его смутила, однако в полученную им "линию обороны" руководитель бригады "не вмешивался".

Обороной Мариуполя и военными руководил комбриг Национальной гвардии Украины. Об этом рассказал пленный командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк, видео допроса которого опубликовало РИА "Новости".

"Периодически приезжал батальон "Азов", организационно входит в структуру 12-й бригады Национальной гвардии. Изначально штаб обороны Мариуполя находился в районе центра города. Потом он переехал на "Азовсталь". Я туда приезжал для различных координационных моментов, связанных с взаимодействием и с совместной определённой работой. Вот на этом строилась наша совместная работа", — рассказал Баранюк.

По его словам, командир 12-й бригады организационно был назначен начальником обороны Мариуполя, от которого Баранюк и должен был получать приказы. Пленный добавил, что сначала такая иерархия его смутила, однако в полученную им "линию обороны" руководитель бригады "не вмешивался".