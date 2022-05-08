Пленный комбриг ВСУ Баранюк: Киев не должен воевать до последнего украинца

Властям Незалежной, считает сдавшийся полковник, следует дружить с соседними странами, ведь это залог её мирного существования и процветания.

Киев не должен воевать до последнего украинца. Об этом заявил командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк, которого задержали российские военные при попытке выйти из окружённого Мариуполя.

"Украина должна... дружить с окружающими соседями. Это залог мирного существования и процветания моей страны. <...> Воевать до последнего украинца не надо, это 100% я могу сказать", — приводит его слова телеканал НТВ.

По мнению полковника, именно дружественные отношения Киева с соседними странами являются залогом мирного существования и процветания Украины. Людям, отметил он, хочется жить стабильно, по-человечески. Кроме того, Баранюк сравнил Украину, желающую вступить в НАТО, с осликом, который идёт за "морковкой на палке", но достать её не может.