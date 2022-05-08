Сотрудники СК провели осмотр здания и прилегающей территории завода "Азовмаш" в Мариуполе
В ведомстве добавили, что работа по фиксированию многочисленных следов преступлений, совершённых украинскими военными в Донецке, продолжается.
Сотрудники СК провели осмотр здания и прилегающей территории завода "Азовмаш" в Мариуполе. Видео © Telegram / Следком РФ
Сотрудники Следственного комитета РФ провели осмотр помещений и территории предприятия "Азовмаш" в Мариуполе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Сотрудниками военных следственных органов СК России в ходе выезда в город Мариуполь осмотрены здания, помещения и прилегающие территории завода "Азовмаш", место дислокации военнослужащих 36-й бригады Вооружённых сил Украины", — говорится в сообщении.
На кадрах завод виден изнутри, вокруг разруха и десятки сожжённых машин, включая боевые. Также следователи обнаружили документы и форму британского наёмника. В ведомстве добавили, что работа по фиксированию многочисленных следов преступлений, совершённых украинскими военными в Донецке, продолжается.
Ранее Лайф сообщал, что "Единая Россия" окажет поддержку в восстановлении инфраструктуры Мариуполя. В освобождённом городе уже налажено производство хлеба, поэтому работники нуждаются в дополнительных поставках муки: при содействии партии там уже открылось шесть пекарен.
Telegram / Следком РФ