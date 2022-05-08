В ведомстве добавили, что работа по фиксированию многочисленных следов преступлений, совершённых украинскими военными в Донецке, продолжается.

Сотрудники СК провели осмотр здания и прилегающей территории завода "Азовмаш" в Мариуполе. Видео © Telegram / Следком РФ

Сотрудники Следственного комитета РФ провели осмотр помещений и территории предприятия "Азовмаш" в Мариуполе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Сотрудниками военных следственных органов СК России в ходе выезда в город Мариуполь осмотрены здания, помещения и прилегающие территории завода "Азовмаш", место дислокации военнослужащих 36-й бригады Вооружённых сил Украины", — говорится в сообщении.

На кадрах завод виден изнутри, вокруг разруха и десятки сожжённых машин, включая боевые. Также следователи обнаружили документы и форму британского наёмника. В ведомстве добавили, что работа по фиксированию многочисленных следов преступлений, совершённых украинскими военными в Донецке, продолжается.